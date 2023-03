Diretta Monza Conegliano/ Streaming video Rai: torna il big match! (volley Serie A1)

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: ECCO LA SFIDA INFINITA!

Monza Conegliano, in diretta dall’Allianz Cloud di Milano alle ore 20:30 di domenica 5 marzo, è il grande appuntamento nella 21^ giornata del campionato di volley Serie A1 2022-2023. Torna la sfida infinita nella pallavolo femminile italiana: già finale di Coppa Italia (con vittoria di Conegliano), questa sera vale di fatto per la Imoco la possibilità di fare un deciso e forse decisivo passo verso il primo posto in classifica che già detiene, mentre per la Vero Volley è la speranza di risalire la corrente per il primato (difficile) o magari anche solo per il secondo posto, attualmente in mano a Scandicci.

Proprio la Savino del Bene ha fatto un colpo importante nell’ultimo weekend, vincendo al tie break su questo campo e aumentando il margine con Monza; Conegliano ha faticato tantissimo con la penultima in classifica ma alla fine ha portato a casa la vittoria al quinto set, e dunque entra nella 21^ giornata con 4 punti su Scandicci e 8 sulla Vero Volley. Sarà interessantissimo scoprire come andranno le cose nell’ennesima diretta di Monza Conegliano; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi che emergeranno sul parquet dell’Allianz Cloud.

DIRETTA MONZA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Conegliano sarà trasmessa su Rai Sport + HD: è questo dunque l’appuntamento in chiaro con la 21^ giornata di volley Serie A1, tutti gli appassionati potranno selezionare il canale 58 del telecomando ricordando che, in assenza di un televisore, la partita sarà visibile anche con il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi. In questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MONZA CONEGLIANO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA CONEGLIANO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Monza Conegliano è naturalmente un grande spettacolo: la finale scudetto della passata stagione potrebbe ripetersi anche quest’anno, pur se Scandicci ha fatto un grande salto di qualità e Novara rimane chiaramente una squadra che bisogna battere. Tuttavia è innegabile dire che Monza e Conegliano siano le due realtà che in questo momento stanno tirando il movimento della pallavolo femminile, in Italia e non solo: certo da questo punto di vista la Imoco, che ha già messo in bacheca il Mondiale per Club, fa la parte del leone ma la Vero Volley sta iniziando a difendersi alla grande in campo internazionale.

Per quanto riguarda l’attuale Serie A1, per l’appunto Monza punta a prendersi il secondo posto in classifica così da avere il fattore campo nell’eventuale serie di semifinale contro Scandicci; Conegliano, come la stessa Vero Volley, sa bene che i conti si fanno al termine della stagione e in questo senso la regular season è un’anticamera nella quale fare palestra e trovare la giusta condizione per affrontare i playoff. Resta sullo sfondo il fatto che la diretta di Monza Conegliano ci presenta una grande rivalità, dunque nessuna delle due squadre tiene a perdere e non in un momento in cui una sconfitta potrebbe valere più dei semplici punti in palio…











