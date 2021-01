Diretta/ Monza Cosenza (Serie B) streaming video DAZN: i brianzoli sognano

DIRETTA MONZA COSENZA: BROCCHI NON VUOLE FERMRSI!

Monza Cosenza, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 14.00 in programma dall’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sognano i brianzoli dopo un arrivo alla sosta pieno di dati incoraggianti. L’arrivo di Balotelli in squadra con tanto di esordio con gol, 3 vittorie e un pareggio (peraltro sul difficile campo di Lecce) nelle ultime 4 partite disputate e la consapevolezza di avere al momento la miglior difesa del campionato, con soli 12 gol incassati. La vetta è lontana solo 4 lunghezze ma ora il Monza dovrà dimostrare di non voler sperperare il processo di crescita costruito nelle ultime partire. I biancorossi affronteranno un Cosenza dalla situazione sempre precaria, i silani sono in zona play out e nel primo impegno del 2021, prima della sosta, sono stati costretti ad incassare una sconfitta interna contro la capolista Empoli. Nelle ultime 9 partite di campionato i calabresi hanno vinto solo nella trasferta di Ascoli e sono chiamati a dare una svolta a una situazione che potrebbe complicarsi, considerando che squadre come lo stesso Ascoli e l’Entella stanno risalendo dalle retrovie.

DIRETTA MONZA COSENZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Cosenza non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA COSENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Cosenza allo stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa allenati da Cristian Brocchi scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Lamanna; Donati, Scaglia, Bettella, Augusto; Barilla, Scozzarella, Frattesi, Boateng, Carvalho; Gytkjaer. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo, Vera; Petrucci, Sciaudone, Bouah, Kone, Sacko, Petre.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie B tra Monza e Cosenza. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 1.38, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 4.30 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 9.50 la posta scommessa.

