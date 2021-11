Diretta/ Monza Cosenza streaming video tv: andamento lento (Serie B)

DIRETTA MONZA COSENZA: PER ZAFFARONI UNA PARTITA DEL CUORE

Monza Cosenza, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 20.30 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Andamento lento per i brianzoli nel loro cammino verso la parte alta della classifica del campionato cadetto. Con l’1-1 in casa dell’Ascoli nell’ultima giornata il Monza prosegue nel passo che da 7 giornate vede la formazione allenata da Stroppa alternare sistematicamente un pareggio e una vittoria.

Brianzoli che fanno comunque parte del gruppone a quota 22 punti tra il quinto e il nono posto, impegnati contro un Cosenza quintultimo in zona play out. Un solo punto però per i silani nelle ultime 4 partite disputate in campionato, l’ultimo ko in casa contro la Spal ha messo in difficoltà la squadra che risulta avere ancora problemi di sterilità offensiva. Il 16 gennaio scorso è terminato 2-2 l’ultimo impegno tra le due squadre a Monza, mentre il 25 febbraio 2001 i brianzoli hanno battuto per l’ultima volta il Cosenza in casa, 4-2 il risultato finale.

DIRETTA MONZA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Monza Cosenza, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Monza Cosenza, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; P. Pereira, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota Carvalho, Vignato. Risponderà il Cosenza allenato da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; Anderson, Carraro, Palmiero, Boultam, Situm; Gori, Caso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Monza Cosenza in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 1.60 mentre viene fissato a 3.75 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 6.00 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.

