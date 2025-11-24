Diretta Monza Cremonese Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di campionato.

DIRETTA MONZA CREMONESE PRIMAVERA: GRIGIOROSSI CONDANNATI?

Parlare dell’imminente diretta Monza Cremonese Primavera potrebbe essere semplice sul piano della classifica: infatti alla partita delle ore 14:00 di lunedì 24 novembre, per la 12^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, i grigiorossi arrivano come ultimi con appena 4 punti, uno scenario drammatico.

Battuta in casa dal Genoa prima della sosta, la Cremonese ha perso le ultime tre partite di campionato, e cinque delle ultime sei: in questo lasso di tempo ha raccolto solo un pareggio sul campo del Verona, la vittoria – che è anche l’unica – manca dal 22 settembre, contro il Napoli nel frattempo salito di colpi.

Potrebbe allora essere un compito abbordabile per un Monza che sta provando a prendersi un posto nei playoff, anche se i brianzoli a parte la vittoria contro il Genoa del 3 novembre non hanno troppi successi recenti; in precedenza avevano battuto la Lazio in trasferta ed era il 22 settembre.

Più recente (cinque giorni dopo) l’ultimo ko maturato in casa contro la Fiorentina, stiamo comunque parlando di una squadra che sta facendo bene e che nella diretta Monza Cremonese Primavera parte nettamente favorita, poi chiaramente vedremo se il campo confermerà il pronostico del match.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MONZA CREMONESE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Diciamo anche per la diretta Monza Cremonese Primavera che l’appuntamento in tv sarà su Sportitalia, canale disponibile per tutti con relativa diretta streaming video sul sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CREMONESE PRIMAVERA

Studiamo quindi le formazioni per la diretta Monza Cremonese Primavera, l squadra allenata da Oscar Brevi si schiera con un 3-5-2 nel quale Vailati sarà il portiere, davanti a lui dovrebbe agire una linea difensiva con Villa, Colonnese e Albè che naturalmente in fase di ripiegamento sarà supportata dagli esterni, vale a dire Bagnaschi a destra e De Bonis a sinistra. In mezzo al campo ecco la regia di Diene, coadiuvato da due mezzali che sarebbero Ballabio e Mout; per quanto riguarda il tandem offensivo si dovrebbe andare con Reita e Zanni, ma occhio a Gaye come opzione.

Stesso modulo per Elia Pavesi che davanti a Malovec dovrebbe schierare una difesa con Marsi, Paganotti e Prendi, anche qui due laterali particolarmente difensivi con Biolchi e Davide Pavesi ma attenzione alla possibilità di attaccare maggiormente il campo, nel quale caso allora sarebbero Lickunas e Achi ad avere il posto da titolari, visto che ormai è rimasto ben poco da difendere. Lottici Tessadri comanda la zona mediana con Lamorte e Marino che gli fanno compagnia; Ragnoli Galli, una delle poche note positive della stagione, sarà il riferimento avanzato con uno tra Herzuah e Raballo, più probabilmente il secondo, a fargli compagnia.