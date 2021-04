Diretta/ Monza Cremonese (Serie B) streaming video DAZN. Brianzoli in crisi

DIRETTA MONZA CREMONESE: DERBY LOMBARDO E SFIDA TRA AMICI…

Monza Cremonese, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. E’ la sfida tra due grandi amici, quasi fratelli, Adriano Galliani e Ariedo Braida. Brianzoli in crisi dopo l’ultima sconfitta ad Ascoli che è sembrata essere la pietra sulle speranze di rimonta sul Lecce secondo: i salentini hanno perso in casa contro la Spal ma il Monza non è riuscito ad approfittare di questo passo falso che poteva riaprire la corsa per il salto diretto in Serie A.

La panchina di Cristian Brocchi sembra comunque aver superato la tempesta più dura anche se perdere altro terreno in zona play off potrebbe persuadere la società ad operare un cambio prima di giocarsi la Serie A agli spareggi. Ha ormai abbandonato le zone pericolose della classifica una Cremonese che ha confermato ormai di essere una realtà solida. Una rimonta verso l’ottavo posto e i play off sembra ancora difficile ma il pari in casa contro l’Empoli ha dimostrato che anche contro la capolista ormai i grigiorossi possono considerarsi competitivi, tenendo particolarmente aperto il pronostico in questa sfida in casa del Monza.

DIRETTA MONZA CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Cremonese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CREMONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Cremonese all’U-Power Stadium. I padroni di casa allenati da Cristian Brocchi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Lamanna, Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto, Frattesi, Scozzarella, Armellino, D’Errico, Diaw, Mota Carvalho. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Carnesecchi, Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri, Gustafson, Castagnetti, Strizzolo, Valzania, Buonaiuto, Ciofani.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Monza Cremonese, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.10 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.90 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



