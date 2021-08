Diretta Monza Cremonese/ Streaming video DAZN: già aria di big match! (Serie B)

DIRETTA MONZA CREMONESE: ALTRO TEST PER STROPPA!

Monza Cremonese è in diretta dall’U-Power Stadium (o Brianteo, con il nome tradizionale) alle ore 20:30 di domenica 29 agosto, e rappresenta una delle partite più interessanti nella 2^ giornata di Serie B 2021-2022. Per i brianzoli si tratta di un altro esame importante: l’esordio di Giovanni Stroppa, già eliminato dalla Coppa Italia, ha portato in dote un pareggio sul campo della Reggina e ora il Monza, che è una delle principali candidate alla promozione, va ovviamente alla ricerca di riscatto per non rimanere indietro in classifica, anche se come ha imparato l’anno scorso la stagione sarà molto lunga.

Ha fatto benissimo settimana scorsa la Cremonese, capace di battere 3-0 il Lecce: vittoria squillante per i grigiorossi del confermato Fabio Pecchia, dopo la salvezza ottenuta pochi mesi fa l’obiettivo è quello di inserirsi concretamente nella corsa ai playoff, e come inizio non c’è male. Vedremo quello che succederà nella diretta di Monza Cremonese; intanto, mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a valutare quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MONZA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Cremonese è sui canali Calcio di Sky: servirà dunque un abbonamento specifico per seguire la partita di Serie B, ma quest’anno sappiamo che il campionato cadetto si “sdoppia” ed è fornito anche da DAZN come già nella passata stagione. I clienti di questa piattaforma avranno accesso alle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CREMONESE

Sarà 3-5-2 per Stroppa in Monza Cremonese: già squalificato Sampirisi, in difesa sarà titolare uno tra Bettella e Bellusci per completare un reparto che, davanti a Di Gregorio, comprenderà il veterano Paletta e Caldirola. A centrocampo cerca poso Barillà, ma il favorito è ancora Brescianini che potrebbe avere confermata la maglia con il regista Scozzarella e l’altra mezzala Colpani; Giulio Donati-Pedro Pereira ballottaggio a destra, Carlos Augusto giocherà a sinistra, davanti Ciurria e Dany Mota sono insidiati da Vignato e Gytkjaer.

La Cremonese ha inserito Di Carmine nel suo attacco, ma l’ex di Perugia e Verona potrebbe finire in panchina: nel 4-2-3-1 di Pecchia è favorito Daniel Ciofani, ci sono anche Strizzolo e Vido e alle spalle della prima punta Buonaiuto rimane in vantaggio, con Baez e Zanimacchia che possono essere confermati sugli esterni. In mezzo al campo si va ancora con il tandem formato da Castagnetti e Valzania, che portano qualità; difesa con Ravanelli e Okoli schierati davanti a Carnesecchi, Sernicola e Valeri dovrebbero essere ancora i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Monza Cremonese, dando per favorita la squadra di casa: le quote del bookmaker ci dicono infatti che il segno 1 per la vittoria interna vale 2,15 volte quanto messo sul piatto, con l’eventualità del pareggio – identificata dal segno X – arriviamo ad un valore che corrisponde a 3,20 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire.

