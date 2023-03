Diretta/ Monza Cremonese, video streaming tv: derby lombardo (Serie A)

DIRETTA MONZA CREMONESE: PALLADINO NON VUOLE DISTRAZIONI!

Monza Cremonese, in diretta sabato 18 marzo 2023 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo importante per le due formazioni: i padroni di casa in corsa per il sogno settimo posto, gli ospiti per una salvezza che avrebbe del miracoloso.

Il Monza è dodicesimo in classifica con 33 punti, a -5 dal settimo posto detenuto dalla Juventus. I biancorossi hanno raccolto nove vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. Caprari e compagni sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Verona. La Cremonese, invece, condivide l’ultimo posto con la Sampdoria a quota 12 punti, frutto di una vittoria, nove pareggi e sedici sconfitte. Due ko di fila per gli ospiti, l’ultimo per 0-2 contro la Fiorentina.

MONZA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Cremonese non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Monza Cremonese sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CREMONESE

Qualche assenza degna di nota sia per Monza che Cremonese. I brianzoli dovranno fare a meno degli infortunati Rovella, Mota Carvalho e Ranocchia. Palladino conferma il 3-4-2-1: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto, Ciurria, Caprari, Petagna. Grigiorossi privi invece di Aiwu e Chiriches. Mister Ballardini sceglie il 3-4-3: Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri, Tsadjout, Dessers, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Cremonese vedono favorita la formazione di Palladino. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Monza è a 1,80, il pareggio è quotato 3,60, mentre il successo della Cremonese è a 4,50. L’Over 2,5 è a 1,92, mentre l’Under 2,5 è a 1,80. Stesso identico rapporto tra Gol e No Gol.

