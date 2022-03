Diretta Monza Crotone/ Streaming video tv: gara ai vertici opposti (Serie B)

DIRETTA MONZA CROTONE, SFIDA TESTA-CODA

Nella 31esima giornata di Serie B ci sarà spazio anche per il match in diretta tra Monza e Crotone. La sfida, in programma oggi alle 14.00 presso lo stadio U-Power, vedrà i padroni di casa, a 56 punti in classifica a -2 dalla vetta, sfidare il Crotone, che invece ha soli 19 punti, è penultimo e rischia la retrocessione. Motivazioni altissime, dunque, per le due squadre, anche se per diversi obiettivi. La squadra di Stroppa è reduce dalla tonda vittoria per 3 a 0 contro l’Alessandria: è il terzo successo consecutivo.

Ora la vetta è davvero vicina e ogni gara potrebbe regalare il sorpasso, sperando nel ko della Cremonese ma anche di Lecce e Pisa, avanti in classifica. Anche gli ospiti sono reduci da una vittoria, contro il Frosinone, per 2 a 0. La classifica è drammatica ma la vittoria fa vedere una leggera luce.

DIRETTA MONZA CROTONE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Dove si potrà seguire la sfida in diretta tra Monza e Crotone, valida per la 31esima giornata di Serie B? Il match sarà visibile su Sky ma anche su Dazn, con telecronaca affidata a Edoardo Testoni. A partire da oggi, 19 marzo, alle ore 14, la gara si potrà vedere anche sulla piattaforma Helbiz Media. Lo streaming video della sfida di Serie B si potrà seguire su Sky Go, Now Tv, Dazn ma anche Helbiz. Varie, dunque, le possibilità per seguire la sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA CROTONE

La diretta tra Monza e Crotone vedrà contrapposte due formazioni alla ricerca disperata della vittoria, anche se per motivazioni opposte. Mentre i padroni di casa vogliono provare ad agguantare la vetta e salire in Serie A dopo due anni di tentativi, il Crotone spera di riuscire a salvarsi. Vediamo le probabili formazioni del match. Il Monza dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 mentre gli ospiti dovrebbero rispondere con un 3-4-1-2.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Valoti, Paletta, Sampirisi, Carlos Augusto, D’Alessandro, Machin, Barberis, Molina, Mancuso, Ciurria. All. Stroppa

CROTONE (3-4-1-2): Festa, Cuomo, Golemic, Nedelcerau, Mogos, Estevez, Awua, Schenegg, Kone, Maric, Mulattieri. All. Modesto

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come andrà la sfida in diretta tra Monza e Crotone? Sulla carta non c’è storia: il Monza combatte infatti per il primo posto mentre il Crotone è penultimo e spera di non retrocedere. Le quote, dunque, sono dalla parte dei padroni di casa. Bwin quota l’1 della squadra di Stroppa a 1.53, dando quindi la vittoria quasi per scontata. Il 2 della squadra calabrese è invece quotato 5.75. Il pareggio resta, secondo i bookmakers, comunque più probabile della vittoria esterna: l’X è infatti quotato 4.10. Le quote sono dunque dalla parte del Monza, ma il calcio, si sa, può regalare importanti sorprese.

