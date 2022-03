Diretta Monza Cuneo/ Streaming video Rai: la Vero Volley per il primato! (Serie A1)

DIRETTA MONZA CUNEO: PARTITA SENZA STORIA?

Monza Cuneo, che si gioca in diretta all’Arena di Monza sabato 5 marzo, con inizio alle ore 20:45, è valida per la 22^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2021-2022. Il massimo torneo della pallavolo femminile si sta avvicinando alla conclusione della regular season; domenica scorsa la Bosca San Bernardo ha colto un’incredibile vittoria nel derby piemontese contro Chieri, e i 2 punti arrivati (è finita 3-2) hanno permesso alla squadra di portarsi in settima posizione e dunque blindare la partecipazione ai playoff, che ormai dovrebbe essere certa visto che Vallefoglia ha 8 punti in meno con le stesse partite giocate.

Inattesa sconfitta invece per il Vero Volley: altro tie break ma questo perso sul campo di Casalmaggiore, le brianzole hanno mantenuto il primo posto in classifica ma tecnicamente potrebbero scivolare più sotto. Vedremo, sicuramente nella diretta di Monza Cuneo la squadra favorita è quella di casa che quest’anno ha dimostrato di potersi giocare tutti i trofei, ma servirà una reazione d’orgoglio per tenere a bada la concorrenza (almeno per il momento) e dunque vedremo come andranno le cose, intanto facciamo un’ulteriore valutazione sui temi principali della partita…

DIRETTA MONZA CUNEO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Monza Cuneo è su Rai Sport, dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: come sappiamo infatti la Lega Volley femminile mette a disposizione della televisione di stato una partita per ciascuna giornata, e noi dobbiamo ricordare che il match in questione si potrà seguire anche sul canale “gemello” Rai Sport + (siamo ai numeri 57 e 58 del telecomando). Inoltre, la diretta streaming video sarà disponibile senza costi aggiuntivi grazie a Rai Play, si potrà visitarne il sito oppure installare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA CUNEO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Monza Cuneo. La Vero Volley come abbiamo già detto ha confermato il primo posto in classifica almeno dopo aver perso al PalaRadi, ma Novara e Conegliano sono lì: rispetto alle brianzole la Imoco deve recuperare una partita mentre sono due quelle che mancano alla Igor, dunque visto che stiamo parlando di corazzate della nostra Serie A1 di volley femminile è facile pensare che, dopo la sfida diretta di giovedì, venete e piemontesi possano operare il sorpasso in classifica. A quel punto Monza sarebbe terza, dovendosi guardare da Scandicci (Busto Arsizio è leggermente più indietro).

Se fosse così ci sarebbe un incrocio con Chieri nel primo turno dei playoff, mentre arrivare addirittura al quarto posto significherebbe pescare la Unet E-Work o eventualmente la stessa Scandicci. Insomma, situazione ancora in via di definizione ma non c’è dubbio alcuno che Monza abbia tutto per vincere la regular season e arrivare in finale scudetto; di Cuneo invece abbiamo già detto che i playoff sono ormai una certezza a meno di un incredibile crollo nella parte finale della regular season, le avversarie sono decisamente lontane e dunque l’obiettivo reale della Bosca San Bernardo sarà quello di difendere il settimo posto in classifica dagli assalti di Firenze, che ha una partita e un punto in meno. Attenzione, perché Monza Cuneo potrebbe facilmente diventare l’incrocio nei quarti di finale dei playoff…



