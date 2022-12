DIRETTA MONZA DNIPRO/ Video streaming tv: così il Vero Volley l’anno scorso

DIRETTA MONZA DNIPRO: L’ANNO SCORSO

Nell’anticipare la diretta di Monza Dnipro possiamo ricordare quale fosse stato il cammino del Vero Volley nell’ultima edizione della Champions League. Il problema di Monza era stato quello di capitare con il VakifBank nel girone: le brianzole avevano perso entrambe le partite per 3-1 contro la corazzata di Istanbul (che poi avrebbe vinto il titolo) ma grazie alle vittorie contro Mulhouse e Viesti Salo era comunque arrivata la qualificazione ai quarti, con 12 punti e lo status di una delle tre migliori seconde a scapito di Novara, che clamorosamente era rimasta fuori dalla fase ad eliminazione diretta.

DIRETTA CONEGLIANO BUDAPEST/ Video streaming tv: la storia sorride all'Imoco!

Altro problema: la seconda piazza aveva portato Monza a giocare contro Conegliano, la Imoco nettamente più esperta e competitiva del Vero Volley si era imposta in gara-1 (giocata all’Arena di Monza) con il risultato di 3-0 e nel secondo match aveva concesso un solo set alle brianzole – il secondo – che poi erano crollate realizzando soltanto 16 e 17 punti, rispettivamente, nel terzo e quarto parziale. Sicuramente però per Monza è stato un importante processo di crescita, e con i nuovi innesti la squadra di Marco Gaspari può sognare; vedremo come andranno le cose nel frattempo in questo atteso esordio nella nuova Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Novara Potsdam (risultato finale 3-1): Igor senza problemi

DIRETTA MONZA DNIPRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Dnipro non sarà disponibile sui canali della televisione, perché non è la partita scelta per venire trasmessa nella programmazione della Champions League di volley femminile. Va però ricordato che le partite delle nostre squadre saranno fornite da Discovery Plus, una piattaforma la cui visione è riservata agli abbonati: per assistere alle immagini del match di Champions League, che saranno in diretta streaming video, dovrete quindi diventare clienti del servizio e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Roeselare Civitanova (risultato finale 1-3): vittoria e primato per la Lube!

MONZA DNIPRO: LA PRIMA IN CHAMPIONS LEAGUE!

Monza Dnipro è in diretta dall’Arena Monza, alle ore 20:00 di mercoledì 7 dicembre: il Vero Volley fa il suo esordio nella Champions League 2022-2023 di volley femminile, è inserito nel gruppo B di cui fanno parte anche Alba Blaj e Le Cannet. Un girone abbordabile, e ci si aspetta che Monza lo possa vincere; la società brianzola spera di poter diventare competitiva in termini assoluti anche nella principale competizione europea, della quale l’anno scorso aveva raggiunto i quarti di finale salvo poi farsi eliminare in maniera netta dalla solita Conegliano.

Il tema sarà proprio questo: capire quanto la crescita esponenziale del Vero Volley, che c’è assolutamente stata, sia sufficiente per arrivare alla Final Four, considerando anche gli incroci scomodi nel tabellone e nel girone (vedi lo scorso anno). Qui siamo solo alla prima partita di Champions League e allora vedremo come andranno le cose, mentre aspettiamo che la diretta di Monza Dnipro prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata dell’Arena Monza, e in generale sulle possibilità che il Vero Volley ha di fare in questa nuova Champions League.

DIRETTA MONZA DNIPRO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Monza Dnipro ci presenta dunque l’esordio del Vero Volley in Champions League: una prima che si gioca in casa, una partita da vincere per lanciare subito un segnale in un girone in cui, almeno verosimilmente, il primo posto dovrebbe essere una questione tra le brianzole e l’Alba Blaj. Cosa che sarà da valutare partita dopo partita, ovviamente; intanto di Monza possiamo dire che l’ultimo match giocato in campionato è stato una marcia trionfale contro Cuneo (3-0 esterno) e che la classifica pone la squadra di Marco Gaspari al secondo posto alle spalle di Conegliano.

Questo però solo perché rispetto alla Imoco ha giocato due partite in meno (anche le pantere hanno perso una volta). Come detto l’aspetto principale in Champions League, ma tutto sommato anche in Serie A1, sarà stabilire quanto Monza abbia fatto quel salto di qualità che le possa finalmente permettere di portare in bacheca i trofei importanti, nello specifico lo scudetto e magari anche la competizione internazionale; intanto il Vero Volley si accontenterebbe volentieri di arrivare in semifinale di Champions League, passo dopo passo l’obiettivo può essere raggiungibile…











© RIPRODUZIONE RISERVATA