La diretta Monza Empoli nel campionato Primavera, in programma il 15 febbraio 2025 alle ore 15, mette di fronte due squadre con obiettivi simili, ma momenti di forma completamente opposti. Entrambe le squadre sono infatti in lotta per la salvezza, ma mentre il Monza può respirare con maggiore tranquillità grazie all’undicesimo posto e ai suoi 34 punti, l’Empoli è in piena zona retrocessione, diciassettesimo con 24 punti. I toscani pagano una grande difficoltà offensiva, con appena 26 gol segnati, che ne fanno il secondo peggior attacco del campionato dietro l’Udinese.

Al contrario, il Monza sta attraversando uno dei migliori momenti della stagione, con 13 punti raccolti nelle ultime cinque partite, grazie a quattro vittorie consecutive e un pareggio. In casa, poi, i brianzoli non conoscono sconfitta da ben sette gare, un dato che evidenzia la loro solidità. Per l’Empoli, invece, la crisi è evidente: la vittoria manca da otto giornate, con un alternarsi di pareggi e sconfitte, l’ultima delle quali contro il Genoa settimana scorsa.

