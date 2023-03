Diretta/ Monza Empoli streaming video tv: due piacevoli sorprese (Serie A)

DIRETTA MONZA EMPOLI: PALLADINO OSPITA ZANETTI

La diretta Monza Empoli, gara in programma sabato 4 marzo alle ore 15:00, racconta di una sfida molto interessante tra due squadre tranquille a metà classifica. I lombardi sono undicesimi a ventinove punti, con ben dodici punti in più della terzultima ma con le ultime uscite che hanno visto le prestazioni dei biancorossi abbassarsi di qualità come accaduto con Milan e Salernitana, entrambe perse senza trovare la via del gol. Anche l’Empoli non vive un bel momento anche se si trova ad una sola lunghezza del Monza e quindi anch’essa in una situazione serena di classifica. Fatto sta che i tre punti mancano dal 23 gennaio in quella magica notte di San Siro terminata 1-0 contro l’Inter.

Diretta/ Salernitana Monza (risultato finale 3-0): tris con Candreva, rosso a Donati!

Tra le mura amiche il Monza è reduce da quattro gare senza vincere di fila, più precisamente tre pareggi e una sconfitta, quella contro il Milan di Pioli. In totale sono quindici i punti in dodici gare per gli uomini di Palladino in casa. Media invece di un punto a partita (dodici in dodici) per l’Empoli lontano dalla Toscana con l’ultimo risultato collezionato in trasferta che è stato il pari con la Fiorentina.

Diretta/ Cagliari Empoli Primavera (risultato finale 0-0) video tv: nessun gol!

MONZA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monza Empoli sarà trasmessa solo su Dazn, ormai casa della Serie A da varie stagioni. Per poter assistere all’evento sarà necessario essere abbonati scegliendo attraverso o il pass stagionale oppure mensile.

Se si preferisce, la diretta Monza Empoli si potrà visionare in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato da Dazn oltre alla possibilità di visionare la partita su console.

MONZA EMPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Empoli vedono i biancorossi scendere in campo col 3-4-2-1. Di Gregorio tra i pali, trio difensivo formato da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo spazio a Ciurria da una parte e Carlos Augusto dall’altra con Sensi e Pessina centrali mentre in attacco Mota e Caprari supporteranno da trequartisti l’unica punta Petagna.

Diretta/ Empoli Napoli (risultato finale 0-2): ennesima vittoria per la capolista

L’Empoli invece si metterà sul rettangolo verde col 4-3-1-2. Vicario in porta, Ebuehi insieme a Ismajli, Luperto e Parisi in linea difensiva. A metà campo torna Akpa-Akpro dalla squalifica e insieme a Marin e Bandinelli formerà la diga centrale. In attacco sarà Baldanzi a dare un mano al duo offensivo Caputo–Satriano.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Monza Empoli vedono favorita la squadra di casa con una quota leggermente più alta di un raddoppio. Infatti, Snai offre a 2.10 il successo del Monza, a differenza di quello ospite a 3.75. Una via di mezzo la X, a 3.20.

Per i bookamkers è probabile che la sfida termini con l’esito Gol ovvero con entrambe le squadre capaci di siglare almeno una rete a testa (quota 1.75 contro i 2 dell’esito opposto). Capitolo Over 2.5: l’eventualità di vedere un minimo di tre marcature è offerto da Snai a 1.97 mentre l’Under a 1.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA