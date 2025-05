DIRETTA MONZA EMPOLI, I BRIANZOLI SALUTANO IL LORO PUBBLICO

Comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Monza Empoli. Presso lo U-Power Stadium i padroni di casa stanno per salutare il proprio pubblico che ritroveranno in Serie B il prossimo anno poichè la ventesima posizione con diciotto punti li ha già condannati da tempo alla retrocessione. I brianzoli, reduci dal vano successo esterno conquistato contro l’Udinese, guidati da Nesta, e per un breve periodo da Bocchetti, non sono stati in grado di ripetere la strepitosa stagione vissuta nella scorsa annata calcistica.

I lombardi disputeranno l’ultima giornata in casa del Milan in una sfida dal sapore speciale per il vicepresidente ed amministratore delegato Adriano Galliani. Chi invece lotta ancora per salvarsi è l’Empoli, adesso al diciannovesimo posto con ventotto punti, come e dietro il Lecce. I toscani hanno battuto una diretta concorrente, ovvero il Parma, nello scorso turno di campionato e tenteranno di scalzare in graduatoria altre compagini come il Venezia al fine di mantenere la categoria.

DIRETTA MONZA EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La piattaforma a pagamento DAZN sarà l’unica a trasmettere la diretta Monza Empoli per chi non andasse allo stadio a seguirla. Si potrà assistere al match in streaming con un abbonamento regolare e quindi accedere all’applicazione o al sito internet.

MONZA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo squalificato Pedro Pereira si aggiunge agli infortunati che non potranno essere a disposizione di mister Nesta nella diretta Monza Empoli e dunque le probabili formazioni ci fanno pensare ad un 3-5-2 con Pizzignacco, Lekovic, Carboni, Palacios, Birindelli, Bianco, Ciurria, Akpa Akpro, Kyriakopoulos, Keita e Petagna per i brianzoli. I toscani hanno invece ancora fermi ai box Haas, Maleh, Pellegri, Sazonov, Kouamé e Zurkowski, spingendo il tecnico D’Aversa ad utilizzare il 3-4-2-1 con Vasquez, Marianucci, Ismajli, Viti, Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella, Fazzini, Esposito e Colombo.

DIRETTA MONZA EMPOLI, LE QUOTE

Il desiderio di raggiungere la salvezza potrebbe essere decisivo nel pronostico della diretta Monza Empoli o quantomeno influenza le quote proposte dai bookmakers. Per esempio Sisal crede nel successo degli azzurri pagando il segno 2 a solo 1.75. Il pareggio è un’alternativa stuzzicante per gli scommettitori essendo l’x fissato a 3.50 mentre i padroni di casa sembrano avere ben poche chances di far loro la vittoria con l’1 quotato appunto addirittura a 5.25.