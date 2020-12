Diretta/ Monza Entella (Serie B) streaming video DAZN: brianzoli alle strette

DIRETTA MONZA ENTELLA: BROCCHI VUOLE RECUPERARE TERRENO

Monza Entella, in diretta dall’U-Power Stadium di Monza e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Brianzoli alle strette se davvero l’ambizione è quella di poter lottare per un posto in Serie A, ma l’ultimo successo di Venezia è stato sicuramente il segnale che la società si attendeva dal tecnico Brocchi e dalla squadra per capire di stare comunque insistendo sulla strada giusta. Questo in attesa di Mario Balotelli che potrebbe rappresentare il valore aggiunto per la squadra. L’occasione del calendario è buona considerando la difficoltà che l’Entella sta attraversando nelle ultime settimane: neanche l’arrivo del tecnico Vivarini è riuscito a scuotere l’ambiente, dopo un primo tempo combattuto i liguri sono crollati anche sabato scorso sotto i colpi dell’Empoli e di Mancuso, autore di 4 gol in pochi minuti. Entella ora da sola all’ultimo posto in classifica, staccata di un punto anche dall’Ascoli che sabato scorso ha pareggiato sul campo della Cremonese.

DIRETTA MONZA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Entella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ENTELLA

Le probabili formazioni di Monza Entella, sfida che andrà in scena presso l’U-Power Stadium di Monza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristian Brocchi con un 4-3-1-2: Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Frattesi, Fossati, Colpani; Boateng; Mota Carvalho, Gytkjaer. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Vivarini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2: Borra; De Santis, Coppolaro, Poli, Crimi; Settembrini, Paolucci, Toscano; Schenetti; De Luca, Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Monza e Entella, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.55, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.80, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 6.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA