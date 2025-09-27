Diretta Monza Fiorentina Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di oggi, sabato 27 settembre 2025

DIRETTA MONZA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci a ridosso del fischio d’inizio per la diretta Monza Fiorentina Primavera, partita che fino a due anni fa non era mai stata disputata ma che adesso vanta già cinque precedenti ufficiali tra i brianzoli e i viola. Il bilancio è in perfetto equilibrio con due vittorie per parte più un pareggio, il fattore campo non incide troppo dal momento che entrambe hanno ottenuto una vittoria in casa e l’altra in trasferta.

Nella scorsa stagione 2024-2025 le partite sono state ben tre, anche grazie agli ottavi della Coppa Italia Primavera. La Fiorentina aveva vinto per 0-1 l’andata in casa del Monza lunedì 25 novembre 2024, poi ecco un altro successo viola per 1-0 (ma in Toscana) appunto in Coppa mercoledì 8 gennaio 2025, infine il ritorno di campionato ha visto la vittoria esterna per 1-2 del Monza lunedì 28 aprile scorso. Storia quindi molto incerta per la diretta Monza Fiorentina Primavera, quale sarà il verdetto di oggi pomeriggio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA FIORENTINA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Monza Fiorentina Primavera in tv avrà come punto di riferimento Sportitalia, che tramite sito e app offrirà anche la diretta streaming video.

UNA PARTITA PER L’ALTA CLASSIFICA

Potrebbe dire molto per l’alta classifica la diretta Monza Fiorentina Primavera, che avrà inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 settembre 2025, nella città lombarda per la sesta giornata del Campionato Primavera 1, che finora ha riservato buone notizie sia ai brianzoli sia ai viola.

Il Monza Primavera fino a questo momento non ha conosciuto mezze misure: tre vittorie e due sconfitte per 9 punti in classifica, il bilancio è comunque molto buono, soprattutto dopo il colpaccio sul campo della Lazio, che ha spinto i giovani brianzoli nella prima metà della graduatoria e sostanzialmente in zona playoff, per quanto sia davvero troppo presto per fare calcoli.

La Fiorentina Primavera è un punto più in alto, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta finora per i giovani viola. Nella scorsa giornata c’è stata una divertente vittoria per 3-2 contro il Lecce, adesso c’è una trasferta ostica, ma che potrebbe lanciare ancora più in alto l’ambiziosa Fiorentina, sempre fra le big più attese in campo giovanile.

Insomma, basterebbero questi elementi per capire che la diretta Monza Fiorentina Primavera si annuncia molto significativa. Fine settembre è presto per emettere giudizi, ma in palio ci sono punti “pesanti” per consolidare sempre più le possibili ambizioni di alta classifica in questo campionato…

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FIORENTINA PRIMAVERA

Oscar Brevi, allenatore dei padroni di casa brianzoli, dovrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2 nelle probabili formazioni della diretta Monza Fiorentina Primavera. Strajnar fra i pali; difesa a tre formata da Villa, Albè e Colonnese; a centrocampo per il Monza da destra a sinistra Bakoune, Ballabio, Ganci e Attinasi, mentre Mout potrebbe agire qualche metro più avanti, a sostegno della coppia d’attacco formata da Reita e Zanni.

La Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa dovrebbe invece affidarsi al modulo 4-2-3-1 con il centravanti Braschi assistito da Jallow, Angiolini e Mazzeo sulla trequarti offensiva dei gigliati. A centrocampo il tandem con Bonanno e Montenegro, mentre davanti al portiere Leonardelli la difesa a quattro potrebbe prevedere da destra a sinistra Trapani, Kouadio, Kospo e Balbo.