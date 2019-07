Diretta Monza Frosinone/ Streaming video Canale 20: Brocchi sfida Nesta (amichevole)

Monza Frosinone è un’amichevole che si gioca tra due squadre che fanno parte di categorie diverse, ma che sono entrambe competitive per il loro campionato: alle ore 17:30 di martedì 30 luglio si gioca a Brentonico, in Trentino, dove le due squadre stanno effettuando il loro ritiro. Il Monza, che lo scorso anno è stato acquistato da Silvio Berlusconi che ha portato in dirigenza il fidato Adriano Galliani, ha già operato una sorta di rivoluzione dimostrando quali possano essere le possibilità economiche, ma il primo tentativo di tornare in Serie B è fallito ai playoff in una stagione che ha comunque visto la squadra raggiungere anche la finale di Coppa Italia di categoria. Il Frosinone invece è retrocesso dalla Serie A: per la seconda volta nella sua storia non ha saputo confermare la massima categoria raggiunta e ora riparte da un progetto che ha visto l’avvento di Alessandro Nesta come allenatore. Sarà dunque un’amichevole che sulla carta potrebbe regalare spunti interessanti; vedremo come andranno le cose nella diretta di Monza Frosinone, intanto possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco di Brentonico per questa partita.

Una bella notizia per i tifosi delle due squadre, perché Monza Frosinone sarà trasmessa in diretta tv: l’appuntamento sarà in chiaro sul canale 20 che fa parte del digitale terrestre, e che è anche presente nell’offerta di Mediaset Play. Questo significa che visitando il sito www.mediasetplay.mediaset/it, e selezionando poi il canale di riferimento, potrete assistere a questa partita in diretta streaming video amichevole utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Cristian Brocchi, confermato in panchina per i brianzoli, affronterà Monza Frosinone con il consueto 4-3-1-2: in porta il nuovo arrivato Lamanna, davanti a lui potrebbero giocare Bellusci e Filippo Scaglia come difensori centrali con Sampirisi e Anastasio sugli esterni. Al centro del campo Nicola Rigoni in cabina di regia, al suo fianco Palazzi, Lora e Galli si giocano le due maglie sulle mezzali con capitan D’Errico che dovrebbe fare un passo avanti e agire sulla trequarti, a supporto dunque di due attaccanti che potrebbero essere Andrea Brighenti e Ettore Marchi con Jefferson e Finotto pronti alle staffette. Il Frosinone dovrebbe andare in campo con un 4-3-3 nel quale Bardi sarà protetto da Szymisnki e Nicolò Brighenti, Zampano e Andrea Beghetto i possibili laterali bassi che dovranno aiutare un centrocampo formato da Gori (probabilmente il regista), Maiello e Mattia Vitale con Chibsah a giocarsi il posto. Nel tridente offensivo si candidano Paganini e Ciano come laterali al fianco di uno tra Trotta, Dionisi, Citro e Daniel Ciofani; Nesta potrebbe decidere di far giocare contemporaneamente almeno due di questi quattro contando sulla versatilità di certi elementi.



