Diretta Monza Frosinone/ Streaming video DAZN: brianzoli in ripresa (Serie B)

DIRETTA MONZA FROSINONE: BROCCHI CONTRO NESTA!

Monza Frosinone si gioca in diretta dallo stadio Brianteo, alle ore 14:00 di sabato 7 novembre: nella settima giornata del campionato di Serie B 2020-2021 si affrontano due delle principali candidate alla promozione diretta, ma solo i ciociari in questo momento stanno rispettando le consegne. Grazie alla vittoria contro la Cremonese infatti si sono spinti al primo posto in classifica agganciando Empoli e Chievo, e ora sperano di mantenere la posizione facendo comunque un campionato di testa; Cristian Brocchi, che nel Milan è stato compagno di Alessandro Nesta, è in leggera risalita dopo un avvio stentato e caratterizzato da pochi gol, il colpo sul campo del Cittadella può finalmente aver sbloccato una corazzata che è partita più o meno con l’obbligo di dover dimostrare la sua forza, e ha pagato la pressione e lo scarso amalgama del gruppo. Aspettiamo dunque che la diretta di Monza Frosinone prenda il via, intanto possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MONZA FROSINONE IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Monza Frosinone non sarà garantita: come sempre le partite del campionato di Serie B, a meno che non si tratti dell’anticipo, sono un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornirà la visione in diretta streaming video ai suoi abbonati, i quali dunque si dovranno dotare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare lo schermo di una smart tv che si possa connettere a internet, per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FROSINONE

Ovviamente Brocchi non rinuncia al 4-3-1-2 nemmeno per Monza Frosinone; sarà ancora Kevin Prince Boateng a giostrare alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Dany Mota e Gytkjaer, con un centrocampo nel quale la regia sarà affidata a Fossati che si avvarrà della collaborazione di Frattesi e Colpani. Da valutare Barillà, ma trovata la formula il tecnico dovrebbe insistere con lo stesso undici; forse comunque Lamanna prenderà posto tra i pali per Sommariva, davanti a lui ci saranno Paletta e Bellusci mentre Donati e Sampirisi spingeranno sulle corsie. E’ invece un 3-5-2 quello di Nesta: in porta c’è Bardi, davanti a lui sono favoriti Nicolò Brighenti, Ariaudo e Marco Capuano mentre come sempre avanzeranno la loro posizione gli esterni, verosimilmente Zampano a destra e Andrea Beghetto a sinistra. Maiello si occupa della regia; ai suoi lati le mezzali Rohdén e Kastanos con il cipriota che però viene insidiato da Tabanelli, allo stesso modo Ciano potrebbe essere sostituito dal veterano Dionisi che a quel punto farebbe coppia con Novakovich, già lo scorso anno una certezza per il reparto offensivo del Frosinone.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostici su Monza Frosinone ci forniscono le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,15 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti porta in dote una somma che ammonta a 3,70 volte la giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per l’eventualità del pareggio, vale invece 3,05 volte l’importo investito con questo bookmaker.



