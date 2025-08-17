Diretta Monza Frosinone streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA MONZA FROSINONE (RISULTATO 0-0): CI PROVA COLPANI!

Inizia il match tra Monza e Frosinone. Izzo ammonito dopo quattro minuti di gara per il fallo su Koutsoupias. Marchizza la mette in mezzo, blocca senza problemi Thiam. Calo ci prova su punizione ma centra la barriera. Calò apparecchia per Marchizza che calcia ma non trova la porta. Latitano le occasioni in un match che viaggia sul filo dell’equilibrio. Colpani di sinistro, blocca la sfera Sherri. Due i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONZA FROSINONE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Monza Frosinone tv sul canale 20, una visione in chiaro naturalmente con il supporto della diretta streaming video, che sarà invece su Mediaset Infinity.

SI COMINCIA!

Arrivati al via della diretta Monza Frosinone, va ovviamente citato il quadro storico della partita che non è troppo ampio: si contano appena sette incroci, ma sono tutti recenti perché compresi tra il novembre 2020 e il maggio di un anno fa, con quattro vittorie brianzole a fronte di due ciociare e un pareggio. Nell’ultima disputata, qui all’U-Power Stadium, il Frosinone aveva fatto il colpo grosso: gol decisivo di Walid Cheddira, tre punti che per Eusebio Di Francesco sarebbero potuti essere fondamentali e che invece, a conti fatti, non erano bastati alla squadra laziale per garantirsi la salvezza, come del resto abbiamo già ricordato.

L’ultima vittoria casalinga del Monza invece è particolare: agosto 2022, primo turno di Coppa Italia e dunque scenario identico a quello di oggi. In Brianza era arrivato un 3-2 che i biancorossi avrebbero poi replicato allo Stirpe cinque mesi più tardi in campionato: il passaggio del turno lo aveva timbrato Christian Gytkjaer, entrato dalla panchina, al minuto 84, scacciando la paura dopo che Hamza Haoudi e Ben Lhassine Kone avevano pareggiato in tre minuti i due rigori nel primo tempo di Mattia Valoti e Gianluca Caprari. Adesso però siamo davvero alla diretta Monza Frosinone: mettiamoci comodi perché si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA FROSINONE: NUOVO CORSO BRIANZOLO!

Presentiamo la diretta Monza Frosinone, che alle ore 18:00 di domenica 17 agosto 2025 inaugura per questo giorno il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026. È una sfida sicuramente molto interessante, che torna a farci compagnia dopo due anni: allora entrambe le squadre erano in Serie A.

Il Monza, che aveva ambizioni di Europa con l’avvento della coppia Berlusconi-Galliani, ha purtroppo dovuto accettare un ridimensionamento che dopo tre stagioni ha portato alla retrocessione, e ora a tanta incertezza per quello che succederà nelle stagioni a venire, a cominciare naturalmente da quella imminente.

Il Frosinone per tre volte è riuscito ad arrivare in Serie A, ma in nessuno di questi casi ha saputo salvarsi: beffarda la retrocessione nel finale dell’ultima giornata nel 2024, poi un campionato cadetto di sofferenza ma comunque con la salvezza.

Adesso questa diretta Monza Frosinone rappresenta idealmente un nuovo corso per entrambe le squadre; staremo a vedere quello che succederà ne trentaduesimo di Coppa Italia qui all’U-Power Stadium, aspettando che la partita prenda effettivamente il via possiamo ipotizzare in che modo i due allenatori intendano mandare in campo le due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FROSINONE

Massimo Donati alla prima ufficiale: per la diretta Monza Frosinone il nuovo allenatore brianzolo può puntare su un 3-4-2-1, da valutare Demba Thiam ed è pronto uno tra Pizzignacco e Sorrentino, con una difesa nella quale Izzo, Brorsson e Andrea Carboni possono fare i centrali (ma occhio a Luca Ravanelli) con Ciurria e Azzi (o Samuele Birindelli) sulle corsie, in mezzo al campo scalpita Pessina rientrato dall’infortunio e poi abbiamo Zeroli in ballottaggio con Obiang e Leonardo Colombo, ad accompagnare la prima punta (forse Dany Mota) possono essere il veterano Keita Baldé Diao e Colpani, rientrato dal prestito alla Fiorentina.

Nuovo allenatore anche per il Frosinone: solitamente Massimiliano Alvini opta per un 3-5-2, per la sua prima potremmo avere Monterisi, Gelli e Bracaglia a protezione di Palmisani (o Sherri), Masciangelo il terzino sinistro con uno dei due gemelli Oyono (Anthony e Jérémy) sulla destra. A fare da filtro e impostazione potremmo vedere Calò, Cichella e Koutsoupias; sono in tanti davanti ma Raimondo dovrebbe avere una maglia da titolare, Ghedjemis e Kvernadze sono esterni di ruolo che si possono adattare a giocare come seconda punta al pari di Gelli, che invece può operare da trequartista con un cambio di modulo.

QUOTE E PRONOSTICO MONZA FROSINONE

Abbiamo anche le quote di Eurobet per la diretta Monza Frosinone, brianzoli che partono con il favore del pronostico grazie al valore di 1,97 volte la posta sul segno 1, per contro il segno 2 che va a regolare l’affermazione dei ciociari vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 3,85 volte la giocata ed ecco poi il segno X per l’opzione del pareggio, in questo caso la vincita corrisponderebbe a 3,25 volte l’importo che avrete pensato di investire con questo bookmaker.