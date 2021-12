Diretta/ Monza Frosinone (risultato finale 3-2) video tv: remuntada brianzola!

DIRETTA MONZA FROSINONE (RISULTATO FINALE 2-3): REMUNTADA BRIANZOLA

Clamorosa vittoria del Monza sul Frosinone. Sotto di due gol in casa, i brianzoli hanno compiuto una splendida rimonta nel finale, aggiudicandosi il match per tre a due. All’U-Power Stadium gli uomini di Stroppa riescono a ribaltarla dopo essere stati sotto di due gol. Per i ciociari segnano Garritano e Zerbin, per i padroni di casa ci pensa invece Carlos Augusto a suonare la carica, con il gol dell’uno a due a venti minuti dal novantesimo.

Poi nel finale, Ciurria mette la firma sul pareggio e in pieno recupero, all’ultimissimo respiro, Mazzitelli insacca il pallone più pesante, regalando una vittoria straordinaria al Monza. Emblematica l’esultanza di Galliani in tribuna. I brianzoli portano a casa punti pesanti, il Frosinone esce con tanta amarezza e soprattutto a mani vuote dall’U-Power Stadium. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CARLOS AUGUSTO ACCORCIA

Monza Frosinone sul risultato di 1-2 quando mancano poco meno di venti minuti al termine della partita. Apre le danze la squadra ciociara nella ripresa, sbloccando il punteggio con un ottimo contropiede finalizzato da Garritano. Al sessantaduesimo minuto il Frosinone raddoppia con Zerbin, bravissimo a fare secco Di Gregorio con uno splendido tiro a giro che sembra mettere fine alle speranze dei brianzoli.

Ma la truppa biancorossa, nonostante il doppio svantaggio, non demorde e al sessantanovesimo rientra a sorpresa in gara grazie a Carlos Augusto. Il numero trenta dei lombardi anticipa tutti su una palla vagante dentro l’area ciociara e con un tocco di precisione riesce a riportare i suoi in carreggiata. 1-2 e biancorossi pronti a giocarsi il tutto per tutto in questo finale di fuoco. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ZERBIN PERICOLOSO

Superato abbondantemente il trentesimo minuto di Monza Frosinone e il risultato live è ancora fermo sullo zero a zero. Non sono mancate le occasioni in questa prima porzione di gara, coi ciociari piuttosto pimpanti e intraprendenti in chiave offensiva. Al ventitreesimo minuto ci prova Ciano dalla media distanza, per il Frosinone, ma Di Gregorio è attento e non si lascia sorprendere. Ancora Frosinone in attacco con un colpo di testa di Garritano, sul traversone del solito Zampano: questa volta palla fuori dallo specchio della porta.

Insistono gli ospiti, sugli sviluppi di una rimessa, con una rasoiata di Zerbin che manda fuori. Risponde finalmente il Monza, su calcio di punizione, con una conclusione di Barberis che è però sotto il controllo di Ravaglia. Resta inchiodato sullo zero a zero il punteggio. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA

Per la sfida Monza Frosinone, che si gioca tra pochissimi minuti ovviamente allo stadio Brianteo di Monza, l’arbitro designato è il trentasettenne leccese Ivano Pezzuto, alla sua seconda stagionale in serie B, oltre a cinque designazioni nella massima serie. L’arbitro pugliese avrà come segnalinee Pagnotta e Lombardi, mentre a bordo campo il quarto uomo sarà Grasso. Postazione VAR occupata da Irrati con assistente AVAR Bottegoni al suo fianco.

Il tabellino personale di Ivano Pezzuto, nell’unica gara diretta in precedenza in serie B, con impegnate Como ed Alessandria, vede soltanto un cartellino giallo estratto. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo, Monza Frosinone inizia!

MONZA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta della Serie B di Monza Frosinone: nella trepidante attesa andiamo a controllare anche lo storico che unisce i due club, pur se i dati a nostra disposizione sono ben scarni. Lista alla mano vediamo infatti che fin qui le due squadre si sono affrontate a viso aperto in appena due occasioni ufficiali, occorse nella stagione regolare del campionato di Serie B 2020-21: se non altro dunque il riferimento è recente.

Possiamo allora ricordare per tale scontro diretto, che allora nel turno di andata fu bella vittoria dei brianzoli in casa con il risultato di 2-0 e con i gol di Gytjaer e Mota: al ritorno invece allo Stirpe la partita si concluse con il pareggio per 2-2 e con le reti di Iemmello e Salvi per i padroni di casa e di Paletta e Gytjer per gli ospiti biancorossi. (agg Michela Colombo)

ENTRAMBE IN ZONA PLAYOFF

Monza Frosinone sarà diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto, della sezione AIA di Lecce. La partita in programma sabato 11 dicembre alle ore 14:00 presso lo stadio Brianteo di Monza, sarà valevole per la diciassettesima giornata di Serie B. Il Monza è reduce dalla brillante vittoria conquistata sul campo della capolista Brescia, con il punteggio di 0-2. Risultato che ha confermato l’ottimo periodo di forma che sta vivendo la squadra di Giovanni Stroppa, capace di mettere in fila ben nove risultati utili consecutivi, con l’ultima sconfitta risalente allo scorso 1 ottobre, in occasione del 3-0 subito a Lecce. I brianzoli sono in quinta posizione con 28 punti, e tornano a lottare per la promozione diretta.

Anche il Frosinone è in serie positiva da nove partita, nell’ultima uscita ha pareggiato 1-1 contro la Ternana di Cristiano Lucarelli. La squadra di Fabio Grosso è quella che ha totalizzato il maggior numero di pareggi in questo campionato, ben dieci, i quali sommati alle 5 vittorie, fanno collocare i ciociari in ottava posizione con 25 punti. Nell’ultimo precedente tra le due compagini, disputato lo scorso marzo, la gara si è conclusa con un pareggio per 2-2. In gol Iemmello e Salvi per i ciociari, e Paletta e Gytkjaer per i brianzoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA FROSINONE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Monza Frosinone, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa, sembra aver trovato la giusta quadra per il suo Monza. Infatti dovrebbe confermare il consueto modulo 3-5-2. Ecco i probabili undici titolari che dovrebbero prendere parte dal primo minuto nella gara contro il Frosinone: Di Gregorio, Donati, Marrone, Caldirola, Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro, Carvalho, Vignato.

In casa Frosinone, l’allenatore Fabio Grosso, dovrebbe disporre in campo i suoi uomini con lo schema 4-3-3. I ciociari dovranno fare a meno dello squalificato Gatti, al suo posto pronto Casasola. Questa la probabile formazione titolare del Frosinone, la quale sfiderà in trasferta il Monza: Ravaglia, Zampano, Casasola, Szyminski, Cotali, Boloca, Ricci, Garritano, Canotto, Charpentier, Zerbin.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Monza Frosinone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano leggermente favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Monza, abbinata al segno 1, viene presentata con una quota di 2.35. Un eventuale pareggio tra le due squadre, associato al segno X, è quotato 3.20. La vittoria esterna del Frosinone, con il segno 2, viene proposta a 3.05.



