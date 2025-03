Monza e Genoa si affrontano in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per rilanciare le ambizioni playoff di entrambe le squadre, la diretta Monza Genoa Primavera che andrà in scena il 2 marzo 2025. Il Genoa arriva alla sfida da ottavo in classifica con 41 punti, mentre il Monza è decimo con 37. La distanza dalla Juventus sesta, ultima posizione utile per i playoff, non è incolmabile, ma per avvicinarsi servono punti pesanti .

Entrambe le formazioni vantano un attacco di buon livello, ma la vera differenza tra le due è in difesa: il Genoa ha incassato 10 gol in meno rispetto ai brianzoli, un fattore che potrebbe pesare nel match. I liguri possono inoltre contare su Ghirardello, uno degli attaccanti più prolifici del torneo con 14 reti all’attivo.

Il momento di forma sorride leggermente al Genoa, che prima della recente sconfitta contro la Lazio della scorsa settimana aveva conquistato 10 punti in quattro partite. Il Monza, invece, arriva da un brutto ko contro l’Udinese e dovrà ritrovare brillantezza per ripetere l’impresa dell’andata, quando si impose con un netto 4-1.