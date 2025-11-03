Diretta Monza Genoa Primavera, risultato finale 2-0: i brianzoli infliggono al Grifone la prima sconfitta in questo campionato.

DIRETTA MONZA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-0): COLPO BRIANZOLO!

Monza Genoa Primavera 2-0: i brianzoli si prendono una vittoria bella e decisamente importante nella decima giornata del campionato 1, il posticipo di Monzello va a favore dei padroni di casa con il primo tempo decisivo per l’assegnazione dei tre punti, arrivati se vogliamo in maniera episodica a causa degli errori del portiere avversario Ernestas Lysionok, che ha sbagliato sia sulla rete di Alessandro Bagnaschi che soprattutto su quella di Abdou Diene, ma certamente anche per la maggiore spinta che il Monza Primavera ha saputo operare fin dall’inizio, sia pure con ritmi abbastanza compassati.

Il Genoa è ufficialmente in crisi: anche se è solo la prima sconfitta in campionato arriva dopo due pareggi, una squadra che era prima in classifica si ritrova ora al quinto posto sia pure staccata di appena tre punti dalla Roma capolista. Sale invece molto bene il Monza, che torna al successo dopo quattro giornate e tre pareggi: i brianzoli occupano ora l’ottava posizione in compagnia dell’Inter, i playoff anche in questo caso distano tre lunghezze e dunque, almeno idealmente, diventano un obiettivo concreto anche per questa squadra, in attesa ovviamente dei prossimi impegni. (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 2-0): INTERVALLO

Monza Genoa Primavera 2-0: la partita valida per la decima giornata del campionato Primavera 1 si sblocca appena dopo la mezz’ora, e potremmo dire in modo inaspettato perché fino a quel momento avevamo assistito a un primo tempo parecchio sonnacchioso, con entrambe le squadre che avevano fatto ben poco per creare pericoli alla rispettiva avversaria. Poi, appunto, il gol del Monza arrivato però in maniera estemporanea: spunto di Bagnaschi a destra, cross che teoricamente avrebbe dovuto creare pochi problemi a Lysionok che invece è rimasto totalmente sorpreso dalla strana traiettoria, facendosi infilare.

La reazione del Genoa c’è stata solo virtualmente: anzi, più Monza con De Bonis che al 40’ ha calciato alto da posizione abbastanza invitante, poi protagonista in negativo ancora Lysionok che ha sbagliato tutto nel tentativo di riavviare l’azione del Grifone e ha di fatto regalato il pallone a Diene, che lo ha poi superato con un pallonetto. Gol di qualità questo ma nato comunque da un errore del portiere avversario; il Monza ringrazia e va all’intervallo con il doppio e preziosissimo vantaggio, nel secondo tempo finalmente il Genoa riuscirà a dare vita a un altro tipo di prestazione? (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Monza Genoa Primavera, come vedere la partita

La diretta Monza Genoa del Campionato Primavera sarà facilmente visibile da tutti i tifosi e gli appassionati della competizione a cui basterà sintonizzarsi al giusto orario su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che ormai da diversi anni trasmette in chiaro le sue sfide, sarà poi possibile anche sfruttare lo streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione.

MONZA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Storia breve ma ormai piuttosto interessante è quella che ci porta al fischio d’inizio per la diretta Monza Genoa Primavera. Infatti il primo precedente risale a sabato 10 dicembre 2022, ma in meno di tre anni ci sono già state ben sette partite, fra le prime due categorie del Campionato Primavera e anche un incrocio nella Coppa Italia di categoria. Il bilancio complessivo è di cinque vittorie del Genoa, un pareggio e un successo per il Monza, di conseguenza dobbiamo osservare che i rossoblù liguri sono in netto vantaggio nel testa a testa contro i pari età brianzoli.

Nello scorso campionato aveva sempre vinto la squadra in trasferta: la prima volta del Monza è stata con un netto 1-4 sabato 4 gennaio 2025, ancora più gol al ritorno in Lombardia, finito 3-4 per gli ospiti del Genoa domenica 2 marzo scorso. Ci divertiremo così tanto anche oggi con la diretta Monza Genoa Primavera? Parola al campo per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Monza Genoa Primavera, biancorossi sognano i playoff

Alle 14.30 di oggi, lunedì 3 novembre, il Campionato Primavera regalerà lo spettacolo della diretta Monza Genoa, partita valida per la decima giornata e che permetterà di vedere all’opera una delle migliori squadre del torneo, i biancorossi stanno mantenendo uno stato di forma equilibrato in questo momento della stagione tanto che sono in una serie di tre risultati utili consecutivi, l’ultimo un pareggio 0-0 in casa del Napoli, allo stesso tempo però vorrebbero riuscire a centrare i playoff ma per farlo dovranno essere in grado di vincere diverse partite.

I rossoblù invece si stanno dimostrando essere una delle squadre più in forma della stagione, nonché una di quelle che può arrivare a raggiungere l’ambito scudetto, nell’ultima partita sono stati fermati con un pareggio 1-1 contro il Lecce perdendo così il primo posto ma riuscendo a rimanerci aggrappati visto che ora sono secondi a pari merito con 19 punti.

Diretta Monza Genoa Primavera, probabili ventidue in campo

Entrambi i tecnici per la diretta Monza Genoa del Campionato Primavera dovrebbero confermare gli undici scesi in campo nelle precedenti sfide della competizione, Oscar Brevi quindi confermerà il suo 3-5-2 con Vailati come portiere, Villa, Colonnese e Albé come difensori, Bagnaschi, Ballabio, Diene, Mout e De Bonis come centrocampisti, e Fogliaro e Zanni come attaccanti. La risposta di Jacopo Sbravati invece arriverà con il suo 3-4-1-2 con Lysionok, Doucuré, Klisys e Celik, Albe, Dodde, Lafont e Odero, Romano, Zulevic e Nuredini.

Diretta Monza Genoa Primavera, possibile esito finale

Alla fine dei 90 minuti della diretta Monza Genoa del Campionato Primavera il risultato che in molti pronosticano di vedere è la vittoria dei rossoblù che sono una delle squadre più forti della competizione e che fino ad adesso ha avuto un percorso praticamente perfetto, oltre che aspirando alla vittoria finale devono portare a casa punti. Per i biancorossi quindi sarà una partita difficile nella quale l’importante sarà mantenere bene l’assetto difensivo e riuscire a non subire troppo per poi colpire in contropiede negli spazi che gli avversari potrebbero lasciare per spingersi in attacco.