DIRETTA/ Monza Genoa video streaming tv: dominio del Grifone nei precedenti (Serie A, 10 dicembre)

DIRETTA MONZA GENOA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Monza Genoa vedi affrontare due formazioni che all’interno della propria storia si sono affrontate in 54 occasioni. Genoa che ha avuto la meglio in 31 occasioni riuscendo a trovare anche 81 reti. Monza che risponde con solamente cinque vittorie e infine 18 pareggi. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere la seconda punta Marco Carparelli, passato da Genova. Segui con quattro gol Cosimo Francioso che è riuscito a mettere la palla in rete con entrambe le maglie. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente la prima giocato il 23 aprile 1939 con il successo dei rossoblu con il risultato di 1-2.

I due squadre ci sono sempre affrontate in serie B e Coppa Italia passando anche per la lega Pro nei primi anni del 2000. Quella di oggi sarà la prima volta che le due scuole si affronteranno in massima serie. L’ultima sfida giocato tra queste due squadre risulta essere quella delle 18 giugno 2006: una data piuttosto felice per i genoani che ritornarono in serie B dopo appena un anno dalla retrocessione. Si trattava della finale di ritorno per i play-off, vinta dal Monza con il risultato di 0-1 che non pasto alla luce dell’andata terminata con il doppio vantaggio per il Genoa. (Marco Genduso)

MONZA GENOA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Monza Genoa sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

MONZA GENOA, I BRIANZOLI OSPITA I LIGURI

La diretta Monza Genoa, in programma domenica 10 dicembre alle ore 15:00, racconta della 15esima giornata di Serie A. I brianzoli sono reduci da tre partite consecutive senza vittoria, partendo dall’1-1 col Torino fino alla sconfitta all’ultimo respiro contro la Juventus, passando per il pareggio con il Cagliari. L’ultimo successo risale al 5 novembre nella trasferta di Verona per 3-1 targato Colombo (doppietta) e Caldirola. I biancorossi sono attualmente undicesimi in classifica con 18 punti insieme al Frosinone.

A livello di risultati, la situazione in casa Genoa è molto simile a quella del Monza. Infatti anche i rossoblu sono reduci da tre partite consecutive a secco di vittoria, anche se l’ultima di questa è arrivata in Coppa Italia contro la Lazio per 1-0. Sia per il Monza che per i liguri, l’ultima vittoria in Serie A è contro il Verona: gli uomini di Gilardino vinsero contro gli scaligeri per 1-0 con gol di Dragusin sul finire di primo tempo.

MONZA GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Genoa vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-4-2-1. In porta Di Gregorio, terzetto arretrato composto da D’Ambrosio, Marì e Caldirola. Gli esterni saranno Ciurria e Kyriakopoulos con Pessina e Gagliardini in regia. Batteria dei trequartisti formata da Mota e Colpani, unica punta Colombo.

I liguri rispondono col 3-5-2. Tra i pali Martinez, in difesa Dragusin, De Winter e Vasquez a concludere il reparto. Agiranno larghi Sabelli e Haps con Frendrup, Badelj e Thorsby a comporre il centrocampo. Messias e Retegui il duo offensivo.

MONZA GENOA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Genoa danno per favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bet365, il segno X è dato a 2.10 mentre il 2 fisso a 3.75.

