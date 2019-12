Diretta Monza Giana Erminio/ Streaming video tv: derby testacoda al Brianteo

Monza Giana Erminio, diretta dall’arbitro Maria Marotta, è la sfida tutta lombarda in programma allo stadio Brianteo alle ore 17.30 di domenica 8 dicembre e valido per la diciottesima giornata del girone A del campionato italiano di Serie C 2019-2020. Una partita alla quale le due compagini si presentano con stati d’animo diametralmente opposti, come suggerisce la classifica parziale, che vede i padroni di casa saldamente in vetta a quota 42 punti dopo 17 turni, a +13 sulle inseguitrici Renate e Pontedera. Un bottino frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 1 solo ko, rafforzato dalla detenzione del miglior attacco (32 reti messe a referto) e della difesa meno perforata del girone (9 gol incassati). Si respira un clima pesante, invece, nello spogliatoio ospite; la Giana Erminio, infatti, occupa in solitaria la ventesima e ultima posizione in graduatoria, con 10 punti racimolati sui 54 fin qui disponibili, un unico successo in stagione e ben nove sconfitte, determinate anche dalla scarsa prolificità del reparto offensivo, attualmente fermo a quota 14 marcature (meno di una a partita). Nulla, tuttavia, può darsi per scontato: il derby, in ambito sportivo, è la partita che sfugge per antonomasia alle dinamiche della logica, che non si piega alle gerarchie di classifica e che sovverte, talvolta, i pronostici della vigilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Giana Erminio sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C, visibile in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA GIANA ERMINIO

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Monza Giana Erminio. Gli uomini di Christian Brocchi dovrebbero schierarsi con il consueto 4-3-1-2, con Lamanna tra i pali e Lepore e Anastasio terzini accanto ai centrali Scaglia e Bellusci. La linea di mezzo dovrebbe poter contare sull’apporto di Rigoni, affiancato dagli “scudieri” incursori Armellino e Iocolano, con Chirico a giostrare sulla trequarti. In avanti, infine, il tandem Marchi-Gliozzi. Per il fanalino di coda Giana Erminio il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 3-5-2: Marenco in porta, protetto da Gambaretti, Montesano e Perico. Il ruolo di playmaker a centrocampo dovrebbe spettare a Piccoli, mentre gli interni saranno Pinto e Remedi. Madonna e Pedrini, invece, presidieranno le corsie laterali, con Fumagalli e Perna pronti a ricevere i loro traversoni nel cuore dell’area di rigore avversaria.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,18, mentre il segno X al termine dei 90 minuti regolamentarti paga 6 volte l’importo scommesso. L’ipotesi più remunerativa, tuttavia, è rappresentata dal segno 2, quotato addirittura a 14,00.



