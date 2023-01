Diretta Monza Inter/ Streaming video tv: appuntamento con un derby storico! (Serie A)

DIRETTA MONZA INTER: UN INTRIGANTE DERBY!

Monza Inter sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi, ed è in programma alle ore 20:45 di sabato 7 gennaio: nella 17^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 avremo un intrigante derby, così possiamo definirlo, che ovviamente sarà il primo in assoluto in termini ufficiali. Il Monza ci arriva dopo aver pareggiato a Firenze, strappando un punto davvero utile per tenere a distanza la zona retrocessione: le cose stanno andando bene per Raffaele Palladino, che ha cambiato il passo di una squadra ereditata all’ultimo posto in classifica e che invece ora si sta salvando senza particolari affanni, anche se la strada resta ovviamente ancora lunga.

L’Inter è stata la prima a battere il Napoli in questo campionato: con il colpo di mercoledì sera ha vinto la seconda sfida diretta consecutiva – aveva perso le prime quattro – e si è rilanciata anche in ottica scudetto (8 punti sono comunque molti da recuperare) soprattutto blindando il quarto posto, dunque un ottimo modo per ripartire ma ora bisognerà confermarsi. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Monza Inter, possiamo sicuramente fare un rapido excursus attraverso le potenziali scelte operate dai due allenatori per l’U-Power Stadium, analizzando insieme le probabili formazioni di questa attesa partita.

DIRETTA MONZA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Inter sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, i due canali riservati agli abbonati alla televisione satellitare e che sono ai numeri 201 e 202 del decoder. L’alternativa come sempre rimane quella della piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite del massimo campionato di calcio e che propone ai suoi clienti una visione di Monza Inter in diretta streaming video: per avere accesso alle immagini della partita dovrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

Certamente la grande notizia nella diretta Monza Inter è il possibile ritorno da titolare di Pablo Marì, che abbiamo già visto a Firenze per uno spezzone: a fare spazio allo spagnolo sarebbe Caldirola, con la conferma di Marlon e Izzo in difesa e ovviamente il portiere Di Gregorio. Avremo poi qualche variazione sul tema: a destra Samuele Birindelli è favorito su Ciurria, a sinistra confermato Carlos Augusto (ovviamente) con Colpani che può fare un passo indietro e affiancare Filippo Ranocchia e Pessina nella linea di centrocampo, così da creare un 3-5-2 speculare a quello dell’Inter e agire con il tandem Caprari-Petagna, quello pensato per essere titolare all’inizio della stagione.

Simone Inzaghi dovrebbe puntare ancora su Romelu Lukaku e Dzeko, così da favorire un rientro graduale per Lautaro Martinez che sarebbe impiegato ancora a partita in corso; si prepara poi a rientrare titolare Dumfries a destra, sull’altro versante possibilità per Gosens (ma Dimarco resta in vantaggio), in difesa solito ballottaggio Acerbi-De Vrij con la conferma di Skriniar e Alessandro Bastoni (e del portiere Onana). In mediana Brozovic dovrebbe dare ancora una volta forfait: a Monza ha una possibilità in più Asllani, anche se la scelta che va per la maggiore è quella con Calhanoglu regista e Barella e Mkhitaryan come mezzali.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Monza Inter dobbiamo anche valutare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il pronostico sulla partita. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra brianzola porta in dote un guadagno che corrisponde a 5,50 volte la vostra giocata; il segno X per il pareggio equivale ad un valore di 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine con il segno 2 su cui puntare per l’affermazione dei nerazzurri andreste a guadagnare una somma equivalente a 1,55 volte quanto messo sul piatto.











