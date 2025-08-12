Diretta Monza Inter streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra le due squadre lombarde.

DIRETTA MONZA INTER: UN DERBY IN AMICHEVOLE!

Con la diretta Monza Inter stiamo per vivere un’altra amichevole estiva, questa intrigante: alle ore 21:00 di martedì 12 agosto 2025 infatti l’U-Power Stadium apre le porte ad un derby, che non rappresenta più un antipasto di Serie A vista la retrocessione della squadra brianzola dopo tre anni nel massimo campionato.

Prosegue la preparazione dell’Inter, che dopo il Mondiale per Club – eliminazione agli ottavi per mano della Fluminense – cerca riscatto soprattutto da una stagione che sarebbe potuta essere gloriosa e invece ha portato in dote solo delusioni, con lo scudetto perso a favore del Napoli e la disastrosa finale di Champions League.

Cristian Chivu sa di avere a disposizione un gruppo che ci può riprovare, ma serviranno le giuste motivazioni; intanto il percorso estivo è al momento arrivato alla bella vittoria contro il Monaco, e ora vedremo come andrà questa amichevole.

Certamente la diretta Monza Inter rimane affascinante, e va detto che nelle sfide di Serie A i brianzoli si sono rivelati una sorta di bestia nera per la squadra nerazzurra; oggi sono allenati da Paolo Bianco e anche per lui sarà una stagione di rivalsa e salto di qualità possibile dopo l’esperienza avuta sulla panchina del Modena.

COME VEDERE LA DIRETTA MONZA INTER IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Monza Inter vi dovrete rivolgere a Sportitalia, canale in chiaro che consente anche la diretta streaming video attraverso il proprio sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

Scoprire in che modo Chivu possa affrontare la diretta Monza Inter è complicato: le opzioni a disposizione dell’allenatore rumeno sono parecchie e molto dipenderà dalla sua idea di rotazione degli uomini. Possiamo comunque ipotizzare che, sempre considerando il modulo 3-5-2, in difesa ci possa essere De Vrij al centro della linea con Darmian e Alessandro Bastoni a fare da braccetti; il portiere sarebbe invece come sempre Sommer, mentre interessante l’ipotesi di vedere Zalewski schierato da mezzala sul centrodestra, con Mkhitaryan sull’altro versante e il “reintegrato” Calhanoglu in cabina di regia.

Sulle corsie laterali i due favoriti sono Dumfries e Carlos Augusto; in attacco invece è possibile che Lautaro Martinez possa partire dalla panchina lasciando così spazio al giovane Pio Esposito, che per il momento rimane a disposizione della rosa dell’Inter e potrebbe anche essere confermato nel ruolo di quarto attaccante. Il titolare di riferimento, se così possiamo chiamarlo, per questa amichevole sarebbe Bonny: l’ex Parma, fortemente voluto da Chivu che lo ha allenato in gialloblu, ha iniziato bene la sua esperienza nell’Inter e attenzione al ruolo da protagonista che potrebbe avere nel corso della stagione.