Diretta Monza Juventus Primavera, streaming video tv: biancorossi e bianconeri si affrontano dopo aver pareggiato l'ultimo turno (18 ottobre 2025)

DIRETTA MONZA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Dirigiamoci verso la diretta di Monza Juventus Primavera da un punto di vista statistico, esaminiamo i trend che le due squadre mettono a disposizione sui loro siti e in questo modo sapremo dirvi chi tra queste due compagini avrà o meno il favore del pronostico in ottica numerica. I bianconeri guidano la classifica nel possesso palla (65%) e negli expected goals (2,2 xG), con 1,9 xA e 7 tocchi medi in area a partita. Il Monza risponde con pragmatismo: 48% di possesso, 1,3 xG e solo 0,9 xGA, tra i migliori dati difensivi del campionato.

Sul piano atletico i padroni di casa coprono 10,5 km per giocatore, contro i 9,7 della Juventus, che punta più sulla gestione tecnica che sull’intensità. Sarà una sfida tra due stili: la Juve che vuole comandare il gioco, il Monza pronto a far male negli spazi e sui ribaltamenti di fronte. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Monza Juventus Primavera, il fischio di inizio è alle porte e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA MONZA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Monza Juventus Primavera? Ci sono ottime notizie perché basterà collegarvi a Sportitalia, che offrirà anche la diretta streaming attraverso la propria applicazione.

COME ANDRÀ A FINIRE?

Vicine in classifica seppur con numeri ben diversi dal punto di vista dei gol. Stiamo parlando della diretta Monza Juventus Primavera, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 13:00, che vedrà sfidarsi una squadra capace di siglare 8 gol e subirne 7 contro l’avversaria che vanta 12 reti fatti e 15 incassate.

I brianzoli, molto più accorti difensivamente, hanno però segnato anche poco andando solo due volte sopra la singola rete segnata ovvero in occasione del 2-2 con il Milan e nel 2-0 col Cagliari. L’esordio era stato negativo ovvero 1-0 contro l’Inter per i nerazzurri.

La Juventus d’altro canto ha incassato maggiormente, basti pensare ai 3-1 subiti da Frosinone, Genoa e Bologna, ma in certi frangenti ha trovato più facilmente la via del gol come contro l’Inter (3-1) o i pareggi ricchi di reti con Sassuolo per 2-2 e Lecce, in quel caso 3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS PRIMAVERA

Il Monza scenderà sul terreno di gioco con il modulo 5-3-2: Strajnar in porta, difeso dal quintetto Zanni, Villa, Azarovs, Albe e Attinasi. In mediana Ballabio assieme a Diene e Mout con la coppia di punte De Bonis e Fogliaro.

D’altro canto la Juventus sarà protagonista di un 4-2-3-1 formato da Nava tra i pali, protetto da Grelaud, Rizzo, Bassino e Bamballi. A centrocampo il do Boufandar-Mazur con Elimoghale, Merola e Djahl in supporto a Lopez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA JUVENTUS PRIMAVERA

Seppur non di moltissimo, la Juventus Primavera è favorito a 2.15 rispetto ai 2.60 del Monza e al pareggio a 3.55. Gol a 1.48, No Gol sulla carta meno probabile a 2.35.