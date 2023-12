DIRETTA/ Monza Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 dicembre 2023)

DIRETTA MONZA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nella diretta di Monza Juventus Primavera, un’analisi statistica svela aspetti cruciali che potrebbero influenzare l’esito della partita. Il Monza arriva all’incontro con una fase offensiva da migliorare, avendo segnato solo 2 gol nelle ultime cinque giornate e non riuscendo a trovare la via del gol nelle ultime tre partite. Con un’exg (expected goals) di 0,8 a partita nelle ultime cinque partite, il Monza potrebbe cercare soluzioni tattiche per ravvivare il suo reparto offensivo e sfidare la difesa avversaria. Dall’altra parte, la Juventus Primavera mostra una certa instabilità difensiva, subendo una media di 1,2 gol a partita. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per il Monza di sfruttare eventuali falle nella retroguardia avversaria e cercare di mettere a segno i gol tanto necessari.

Particolarmente interessante è il calo delle reti segnate dalla Juventus quando gioca fuori casa, con una media di 0,7 gol a partita. Questo potrebbe indicare una sfida per la Juventus nel mantenere la sua consueta prolificità offensiva lontano dal proprio terreno di gioco. L’incontro tra Monza e Juventus Primavera potrebbe caratterizzarsi per il tentativo del Monza di rompere la sequenza negativa di non aver segnato nelle ultime tre partite, sfruttando eventuali debolezze difensive della Juventus. Allo stesso tempo, la Juventus dovrà lavorare per consolidare la sua difesa e cercare di mantenere la solidità anche in trasferta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Juventus Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19.

In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TRE PUNTI D’ORO IN PALIO

La diretta Monza Juventus Primavera, in programma sabato 23 dicembre alle ore 11:00, racconta della 15esima giornata del massimo campionato giovanile. I biancorossi sono reduci da due pareggi nelle ultime due uscite ovvero l’1-1 con l’Inter e lo stesso risultato replicato anche in casa della Lazio. Nessuna vittoria, ma passi avanti rispetto al periodo tra fine novembre e inizio dicembre dove il Monza aveva perso sia contro il Sassuolo che con il Bologna rispettivamente 3-1 e 4-3.

A dire il vero nemmeno la Juventus sta passando un periodo memorabile. Nelle ultime sei partite, i bianconeri hanno messo a referto una sola vittoria, quella per 5-2 con il Frosinone ultimo in classifica. Per il resto ben quattro sconfitte, troppe per una squadre che lotta per i primi posti e invece si ritrova al decimo posto con 20 punti in 14 partite. I due ko più pensati sono stati quelli con Atalanta per 4-1 e il 4-0 dalla Sampdoria.

DIRETTA MONZA JUVENTUS PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monza Juventus Primavera vede la squadra di casa scendere in campo col 4-4-2. In porta Mazza, terzini Bagnaschi e Capolupo con Brugarello e Kassama al centro. Nella zona nevralgica agiranno Colombo e Lupinetti con Zoppi e Berretta larghi mentre Antunovic e Ferraris saranno gli attaccanti.

La Juventus risponde con il 3-5-2. Tra i pali Cresi, terzetto arretrato composto da Savio, Bassino e Gil a chiudere il reparto, Turco e Pagnucco saranno esterni con Ngana, Crapisto e Ripani a centrocampo. La formazione vedrà infine in attacco Florea insieme a Pugno.

