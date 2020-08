Diretta Monza Juventus U19/ Streaming video tv: primo test per Brocchi! (amichevole)

MONZA JUVENTUS U19: PRIMA AMICHEVOLE PER I BIANCOROSSI

Monza Juventus U19, in diretta dal centro di allenamento dei brianzoli al Monzello, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledì 5 luglio 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Si accenderà oggi la prima vera amichevole dell’estate calcistica: quando ancora non si sono conclusi tutti i campionati (manca solo la Serie B che deve disputare play off e play out), ecco che già si parla di calcio d’estate, con due formazioni che vanno certo tenute ben d’occhio. Da una parte infatti vediamo il Monza del patron Berlusconi, fresco di promozione alla serie cadetta ottenuta in campo (ma confermata in realtà solo tramite assemblea, visto che la stagione della Serie C è stata interrotta), pronto ad affrontare i più giovani talenti della società bianconera. Per i quali invece la stagione deve ancora ripartire, dopo lo stop imposto dalla pandemia: se di fatto il campionato primavera è stato formalmente stoppato dalla federcalcio, pure non scordiamo che gli Under19 bianconeri solo tra pochi giorni saranno impegnati nel tabellone finale della Youth League, la manifestazione della UEFA riservata alla categoria. E come prepararsi al meglio a tal appuntamento se non con test match di prestigio dunque: va solo ricordato che oggi la diretta tra Monza e Juventus U19 occorrerà a porte chiuse, in osservanza delle attuali norme anti-covid 19.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Una bella notizia per i tifosi: la diretta tv dell’amichevole Monza Juventus Under 19 sarà trasmessa a partire dalle ore 17.30 (con ampio collegamento pre-partita fin dalle 17.00) su Sportitalia, che nei giorni scorsi ha annunciato l’evento per il proprio palinsesto. La gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, oppure in diretta streaming video tramite l’ App di Sportitalia.

DIRETTA MONZA JUVENTUS U19: LE PROBABILI FORMAZIONI

Alla vigilia della diretta tra Monza e Juventus U19 davvero ci risulta ben comunicato immaginare le probabili formazioni che scenderanno in campo oggi pomeriggio al Monzello. Dopo tutto si tratta di un test match (tra l’altro da due squadre non di pari età) dove entrambi gli allenatori cercheranno di schierare più uomini possibili e di provare più schemi e soluzioni possibili: senza dimenticare che si tratta di club in due diverse condizioni fisiche e livello di preparazione. Da una parte vi è il Monza, di ritorno da un mese di preparazione fisica, a cui di fatto non resta che attendere il prossimo inizio del campionato cadetto, a circa metà settembre. Non così la Juventus U19 che invece è tornata ad allenarsi solo due settimane fa e deve ancora tornare in campo per chiudere la propria stagione. Visto tale contesto, capiamo bene che disegnare delle probabili formazioni per la diretta tra Monza e Juventus U19 non è cosa facile. Pure in casa dei brianzoli scommettiamo che oggi Brocchi dovrebbe schierare i suoi col classico 4-3-1-2, dove potrebbe essere Machin a collocarsi alle spalle delle due punte, Brighenti e Finotto in difesa invece non dovrebbero mancare Anastasio, Marconi, Scalgia e Lepore. Sarà uno speculare 4-3-1-2 per la Juventus U19 di Zauli, dove potremmo ritrovare dal primo minuto Sene e Da Graca in attacco e il trittico De Winter, Leone e Ranocchia in mediana, con Fagioli e Petrilli sempre a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA