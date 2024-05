DIRETTA/ Monza Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (oggi 17 maggio 2024)

DIRETTA MONZA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti ci separano dalla diretta di Monza Lecce Primavera, sfida tra due formazioni con statistiche stagionali tutto sommato simili. Il Monza Primavera ha raggiunto la salvezza grazie a due vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime quattro giornate, che hanno portato la notizia più attesa dopo un campionato non sempre facile. La classifica infatti ci parla di 34 punti, frutto di sette vittorie, tredici pareggi e altrettante sconfitte, un cammino che ha comunque portato all’obiettivo fondamentale.

Per il Lecce c’è una tranquilla situazione, sebbene lontana dalla gloria dell’anno scorso: buono il trend recente con una vittoria seguita da tre pareggi nelle ultime quattro giornate, mentre globalmente i giallorossi salentini vantano 38 punti grazie a nove vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte nel Campionato Primavera 1 2023-2024. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Monza Lecce Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA LECCE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

In questo venerdì pomeriggio, tifosi e appassionati potranno godersi la diretta tv di Monza Lecce Primavera, che come sempre nel torneo giovanile sarà garantita in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Per lo stesso motivo, ecco naturalmente che saranno il sito Internet oppure l’applicazione proprio di Sportitalia a garantire la diretta streaming video di Monza Lecce Primavera oggi pomeriggio.

DI FATTO UN’AMICHEVOLE

Partita di fine stagione, senza calcoli e quindi speriamo divertente e magari anche ricca di gol: questa potrebbe essere la presentazione della diretta di Monza Lecce Primavera, che sarà il primo anticipo alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 17 maggio 2024. Siamo alla trentaquattresima e ultima giornata di campionato, uno sguardo alla classifica ci indica subito come non ci sia più niente in palio per lombardi e pugliesi nella diretta di Monza Lecce Primavera, i brianzoli potranno quindi festeggiare la salvezza colta grazie a un brillante finale di stagione, anche se naturalmente favorita dal fatto che solo l’ultima di questa stagione retrocede.

Il Monza Primavera ringrazia quindi un brillante finale con tre vittorie negli ultimi 40 giorni, d’altro canto anche il Lecce ha avuto un cammino in crescendo dopo le prime dieci disastrose giornate: i giallorossi salentini di fatto non sono mai stati in lizza per difendere il titolo, ma hanno comunque disputato un campionato più che degno, con il pareggio contro la Roma come ultima dimostrazione. Adesso il Lecce proverà ad onorare l’ultima partita con lo scudetto sul petto, che cosa ci dirà quindi oggi pomeriggio la diretta di Monza Lecce Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LECCE PRIMAVERA

Adesso invece è giunto il momento di curiosare tra le notizie circa le probabili formazioni per la diretta di Monza Lecce Primavera. Mister Oscar Brevi potrebbe scegliere un modulo 3-5-2 per i padroni di casa, con Mazza in porta; la difesa a tre dovrebbe essere formata da Postiglione, Brugarello e Domanico; a centrocampo invece la folta linea a cinque del Monza Primavera dovrebbe dare spazio da destra a sinistra a Marras, Barretta, Lupinetti, Colombo e Capolupo; infine i due attaccanti Martins e Antunovic dovrebbero comporre il reparto offensivo.

Passando agli ospiti del Lecce Primavera, l’allenatore Federico Coppitelli dovrebbe adottare un modulo 4-2-3-1: indichiamo come titolari il portiere Leoni; i quattro difensori Minerva, Pacia, Esposito ed Addo; a centrocampo invece ecco la coppia mediana composta da Yilmaz e Winkelmann; il reparto offensivo degli ospiti dovrebbe invece prevedere Agrimi, McJannet e Daka da destra a sinistra sulla trequarti, in appoggio al centravanti titolare Burnete.











