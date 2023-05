DIRETTA MONZA LECCE/ Streaming video tv: tanti pareggi nei precedenti, 28 maggio 2023

DIRETTA MONZA LECCE: TESTA A TESTA

Ricordiamo che la diretta di Monza Lecce, come tutte le partite dei brianzoli in questo campionato, sarà una prima assoluta nel campionato di Serie A, con le due squadre che si sono però affrontate molte volte nel torneo cadetto. A parte il match d’andata a Lecce, conclusosi con un pareggio col punteggio di 1-1, tutti i precedenti tra le due squadre sono relativi al campionato di Serie B. 25 incontri complessivamente disputati, con 6 vittorie del Lecce, 13 pareggi e 6 vittorie del Monza, bilancio dunque perfettamente in parità con lieve prevalenza leccese sotto porta, 17 gol realizzati dai salentini e 15 messi a segno dai brianzoli.

Diretta/ Verona Lecce Primavera (risultato finale 2-2): il pareggio non cambia nulla (27 maggio 2023)

Monza che all’esordio assoluto in Serie A può puntare dritto all’ottavo posto e a una potenziale qualificazione in Conference League, nel caso in cui la posizione della Juventus dovesse aggravarsi anche di fronte all’UEFA. Lecce a caccia di una salvezza difficile ma, dopo l’1-1 nello scontro diretto con lo Spezia, i salentini mantengono un punti di vantaggio sui liguri e 2 sul Verona terzultimo. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Lecce Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): gol di Berisha e Bernasconi

MONZA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Lecce sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Andrea Calogero, commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

SALENTINI PER BLINDARE LA SALVEZZA

Monza Lecce, in diretta domenica 28 maggio 2023 alle ore 15.o0 presso lo “U-Power” di Monza, sarà una sfida valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Si tratta di una gara molto interessante visto che entrambe le formazioni sono vogliose di raggiungere i rispettivi obiettivi.

VIDEO/ Lecce Spezia (0-0) highlights: un punto salvezza per due

La formazione di mister Palladino, all’ultima partita stagionale davanti al pubblico amico, vuole confermarsi come la miglior squadra neopromossa in Europa. Dopo il successo contro il Sassuolo, però, serviranno altri punti nelle ultime due partite. Per il Lecce, invece, serve l’ultimo sforzo per mantenere la categoria: il pareggio contro lo Spezia ha tenuto i liguri e il Verona a distanza ma gli ultimi 180 minuti dell’anno saranno decisivi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LECCE

Paulo Sousa e Dionisi alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Monza Lecce. Partiamo dai padroni di casa: il tecnico Raffaele Palladino dovrà rinunciare allo squalificato Caligola, al suo posto pronto Marlon. Non è al meglio Sensi, in caso di forfait spazio a Rovella. Per i giallorossi ospiti, invece, l’unico indisponibile è Dermaku. Da valutare, invece, le condizioni di Hjulmand dopo il problema muscolare accusato nell’ultimo match. Probabile, quindi, l’impiego di Gonzalez dal primo minuto nel centrocampo salentino con Blin e Oudin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Monza Lecce secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei biancorossi padroni di casa è a 2.75, il pareggio è a 3.15 mentre il successo ospite paga 2.70 volte la posta. Equilibrio nelle quote sulle reti: Gol a 1.87 e No Gol a 1.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA