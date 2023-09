DIRETTA MONZA LECCE/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 26 (Serie A, 17 settembre 2023)

DIRETTA MONZA LECCE: I TESTA A TESTA

I testa a testa Monza Lecce sono stati fin qui 26 con metà di queste partite terminate in pareggio. Un numero non indifferente, anche se nelle ultime cinque sfide c’è stato solo un segno X vale a dire lo 0-0 del Via del Mare nel 2020/2021 in Serie B. Tra il 1984 e il 1999 sono stati ben quattro i pareggi in cinque sfide, tra l’altro tutte per 1-1. A livello generale possiamo ancora aggiungere di come siano stati segnati anche pochi gol. Su un totale di 26 match, 23 volte la gara ha visto dalle zero alle due reti.

Le uniche volte dove si è superato tale numero sono state nelle stagioni 1979/1980 (1-2 Monza), 1983/1984 (2-1 Lecce) e 2021/2022 (Lecce-Monza 3-0). Infine possiamo evidenziare come il Monza non vinca in casa dal 2021 contro il Lecce dato che i pugliesi sono reduci da due successi esterni nelle ultime due trasferte in Brianza: 1-0 nel 2022 targato Coda su rigore e un altro 1-0 firmato Colombo, sempre dal dischetto, che il 28 maggio 2023 ha garantito di fatto la salvezza al Lecce. Ironia della sorte, ora Colombo veste la maglia del Monza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV MONZA LECCE STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monza Lecce sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

La diretta streaming di Monza Lecce è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

MONZA LECCE: PALLADINO DEVE VINCERE!

La diretta Monza Lecce, in programma domenica 17 settembre alle ore 15:00, racconta della gara che si giocherà all’U-Power Stadium con i brianzoli che proveranno a fermare i salentini, partiti fortissimo. Il Monza fin qui ha collezionato tre punti, quelli messi a referto in casa contro l’Empoli grazie alla doppietta di Colpani, per il resto solo sconfitte. Va detto che quest’ultime sono arrivate alla prima giornata contro l’Inter e alla terza con l’Atalanta, entrambe squadre che a bocce ferme sono ben più avanti dei biancorossi che avranno come obiettivo principale un’altra salvezza.

Il Lecce invece, come detto, è partito a razzo e aspetta ancora di perdere una partita. L’esordio contro la Lazio non ha spaventato la truppa di Di Francesco che con una rimonta nei minuti finali ha ribaltato la squadra di Sarri per 2-1. A Firenze contro i viola invece i leccesi hanno diviso la posta in palio con una rete a testa mentre con la Salernitana in casa hanno nuovamente spinto sull’acceleratore trovando altri tre punti che hanno messo le basi per la salvezza.

MONZA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Lecce vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-4-1-2, un classico ormai di Palladino. In porta Di Gregorio che verrà aiutato con l’obiettivo di mantenere la porta inviolata da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo Birindelli e Ciurria agiranno larghi con Gagliardini e Pessina nella zona nevralgica. In avanti, come trequartista, ci sarà Colpani mentre in attacco Caprari e Dany Mota, quest’ultimo davanti a Colombo nel ballottaggio.

Il Lecce risponde col 4-3-3 che vede Falcone tra i pali e la difesa schierata a quattro con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. A centrocampo Ramadani sarà il regista e il duo Kaba-Rafia comporranno il resto del reparto da mezzali. In attacco la sorpresa Almqvist a destra, Banda a sinistra e Kristovic punta nonostante i problemi fisici riscontrati in Nazionale.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani; Caprari, Mota Carvalho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Kristovic, Banda.

MONZA LECCE, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Lecce vedono favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bet365, il valore della X ovvero il pareggio è di 3.40 mentre il 2 poco più alto, esattamente 3.50.

L’esito Goal, ovvero entrambe le squadre a segno, è quotato a 1.90 esattamente come il No Gol. C’è più divario invece tra Over 2.5 (2.10) e Under 2.5 (1.72) nonostante questa sfida sia di difficile lettura.











