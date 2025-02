DIRETTA MONZA LECCE (RISULTATO 0-0): AVVIO BRILLANTE DEI SALENTINI

Il match si apre con una grande occasione per Helgason, il cui tiro dai trenta metri si infrange sulla traversa. All’11’, Izzo interviene su Pierret, concedendo una punizione che Helgason calcia senza trovare lo specchio. Al 23’, il Lecce tenta ancora su calcio piazzato con Tete Morente, ma la sua conclusione termina fuori. Brillante avvio dei salentini, il Monza fatica a riorganizzarsi anche se i brianzoli hanno già protestato per alcuni fischi arbitrali. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MONZA LECCE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisogna aver sottoscritto un abbonamento a DAZN per poter seguire la diretta Monza Lecce di Serie A. Guardala quindi in streaming sull’applicazione ufficiale oppure, se sei anche abbonato a Sky, sintonizza la televisione sul canale Zona Dazn 215 o usa l’app di Sky Go.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Partita ovviamente delicatissima, la diretta Monza Lecce vede però arrivare molto meglio gli ospiti salentini. I brianzoli infatti nelle ultime dieci partite hanno raccolto una sola vittoria, gioia effimera in mezzo a nove sconfitte, tanto che la società ha deciso per il ritorno in panchina di Alessandro Nesta, chiudendo la parentesi con Salvatore Bocchetti alla guida tecnica. Per il Lecce invece l’arrivo di Marco Giampaolo ha portato un miglioramento, potremmo citare le ultime sei partite, nelle quali i giallorossi pugliesi hanno raccolto due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, un cammino che – proseguendo di questo passo – potrebbe condurre verso la salvezza, che di certo a quota 24 punti in classifica è più vicino piuttosto che per il fanalino di coda Monza.

Il quale ne ha solamente 13, a causa soprattutto delle appena due vittorie brianzole in tutto il campionato – mentre il pareggio manca dal 30 novembre. Numeri chiarissimi, qualcosa cambierà grazie alla diretta Monza Lecce? MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, A. Carboni; P. Pereira, Urbanksi, A. Bianco, Kyriakopoulos; Dany Mota, Ciurria; Ganvoula. Allenatore: Alessandro Nesta LECCE (4-3-3): W. Falcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Gallo; Helgason, Pierret, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA LECCE, PRIMA SFIDA DOPO IL RIENTRO PER NESTA

Si disputa domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15:00 la diretta Monza Lecce. Presso lo U-Power Stadium i brianzoli continuano ad inseguire la salvezza ripartendo con mister Alessandro Nesta, richiamato dalla dirigenza dopo aver esonerato Salvatore Bocchetti. L’ex difensore di Milan e Lazio è stato dunque scelto per tornare a perseguire l’obiettivo rappresentato dalla permanenza in Serie A nonostante la squadra occupi ora l’ultimo posto della classifica, il ventesimo, con soli tredici punti, a otto lunghezze dall’Empoli che si trova in diciassettesima posizione.

Reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali rimediata contro la Lazio subendo una sonora cinquina all’Olimpico di Roma, il Monza avrà il suo bel da fare contro un Lecce anch’esso in cerca della salvezza aritmetica. I ventiquattro punti in quattordicesima posizione non sono ancora infatti sufficienti per allontanre definitivamente ogni pericolo ma mister Giampaolo vorrebbe allungare la mini serie di risultati utili consecutivi portandola almeno a tre gare dopo aver pareggiato in casa contro un avversario ben più quotato come il Bologna.

DIRETTA MONZA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

C’è un po’ di incertezza in merito alle probabili formazioni della diretta Monza Lecce. I padroni di casa del rientrante tecnico Nesta potrebbero infatti adoperare il 4-3-2-1 oppure un 3-5-2 con Pizzignacco, Lekovic, Izzo, Palacios, Pereira, Ciurria, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos, Ganvoula e Dany Mota, dovendo comunque fare a meno di Gagliardini e Pessina mentre sono ancora incerti Caldirola, Birindelli, Akpa-Akpro, Caprari, Turati e D’Ambrosio. Gli ospiti di mister Giampaolo dovrebbero invece impiegare il modulo 4-3-3 con Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Pierret, Helgason, Pierotti, Krstovic, Morente.

DIRETTA MONZA LECCE, LE QUOTE

Le quote offerte ad esempio da Sisal, e anche da altri bookmakers, riguardo al pronostico della diretta Monza Lecce appaiono abbastanza indefinite. E’ infatti vero che gli ospiti vengono considerati favoriti alla vigilia pagando il 2 a 2.70 ma l’eventuale vittoria dei padroni di casa risulta essere non così improbabile se si guarda all’1 quotato appunto a 2.80. Anche il pareggio rimane un’opzione molto plausibile dato che l’x viene indicato a 3.00.