DIRETTA/ Monza Lecce video streaming tv: il bilancio è in equilibrio al Brianteo

DIRETTA MONZA LECCE: I TESTA A TESTA

Al Brianteo la diretta di Monza Lecce si è giocata per quattro volte. Il bilancio è in equilibrio con una vittoria a testa e due pareggi. L’ultimo precedente ci porta alla scorsa stagione con i biancorossi che si imposero col risultato di 1-0. Una gara molto equilibrata fu decisa da una giocata di Barberis alla fine del primo tempo. Il Lecce non vince addirittura a Monza addirittura dalla sfida dell’agosto 1998 terminata col risultato di 0-2. Tra le gare più emozionanti da raccontare c’è un sessantaquattresimo di finale di Coppa Italia dell’agosto del 2005.

La gara terminò 1-1 dopo i novanta minuti regolamentari, con un pari a reti inviolate ai tempi supplementari. I padroni di casa si imposero ai calci di rigore per 5-4 decidendo il passaggio del turno. I brianzoli uscirono di scena dalla competizione al turno successivo perdendo nella sfida unica contro il Pavia col risultato finale di 1-2. All’andata a Via del Mare la sfida terminò col risultato finale di 3-0. I padroni di casa passarono in vantaggio alla fine del primo tempo grazie al gol di Strefezza. Nella ripresa Di Mariano prima e Coda poi rendevano il risultato più rotondo.

DIRETTA MONZA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Monza Lecce sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

MONZA LECCE: IN GIOCO IL PRIMATO!

Monza Lecce, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 15.35 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Profumo di Serie A in quello che può essere considerato il vero big match della domenica del campionato cadetto. L’1-4 inflitto al Pordenone a domicilio ha rilanciato il Monza, rimediando alle amarezze per lo scontro diretto perso in casa contro il Pisa, anche se un’altra sfida in casa non può essere persa dai brianzoli per puntare davvero ai primi due posti.

Sarà un altro scontro diretto col Lecce a sua volta scottato dal ko interno contro il Cittadella: vincendo a Monza i salentini aggancerebbero comunque la Cremonese in testa alla classifica, mentre il Monza potrebbe portarsi al terzo posto. Nel match d’andata Lecce vincente sui brianzoli con un rotondo 3-0 allo stadio Via del Mare con gol di Strefezza, Di Mariano e Coda, il 4 maggio 2021 il Monza ha vinto 1-0 l’ultimo precedente casalingo contro i salentini con Barberis nei panni del match winner.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Monza Lecce, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Sampirisi, Marrone, Carlos Augusto; Pereira, Colpani, Mazzitelli, Machin, Valoti; Dany Mota, Mancuso. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Listkowski, Coda, Strefezza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



