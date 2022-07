Diretta Monza Lugano U21/ Streaming video tv: arrivano i primi gol? (amichevole)

DIRETTA MONZA LUGANO U21: ALTRO TEST PER I BRIANZOLI

Monza Lugano U21 è in diretta da Monzello, alle ore 17:30 di mercoledì 13 luglio: presso il proprio Centro Sportivo la squadra brianzola gioca la seconda amichevole estiva nella preparazione di una stagione che sarà comunque storica, perché si tratta della prima in cui la squadra potrà confrontarsi con la Serie A. Grandi ambizioni accompagnano il Monza, e lo si è visto nei primi giorni di calciomercato: rosa e formazione titolare sono state praticamente stravolte, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno parlato chiaro circa gli obiettivi e ora il campo dovrà fornire le sue risposte.

Per il momento però il Monza non ha particolarmente brillato: nella prima amichevole è arrivato uno 0-0 contro il Bellinzona, però è anche vero che stiamo parlando di calcio di luglio e il risultato conta il giusto. Ora, contro la squadra giovanile del Lugano, vedremo come andranno le cose e se arriveranno anche i primi gol; aspettando quindi che la diretta di Monza Lugano U21 prenda il via possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate da Giovanni Stroppa, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MONZA LUGANO U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Lugano U21 non sarà disponibile: contrariamente a quanto successo con la prima amichevole, e con altre che seguiranno, questo test non viene trasmesso sui canali della nostra televisione, ma c’è una buona notizia visto che la diretta streaming video di Monza Lugano U21, come notificato dalla società, sarà garantita dalla pagina Facebook ufficiale del club. Per avere informazioni utili sulla partita, potrete comunque rivolgervi agli account ufficiali che la società mette a disposizione sui social network: la consultazione è ovviamente libera, consigliamo in particolare le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LUGANO U21

Naturalmente per le probabili formazioni della diretta Monza Lugano U21 dobbiamo considerare il fatto che Stroppa potrebbe operare un ampio turnover, anche a partita in corso. Possiamo comunque ipotizzare una squadra che, schierata con il 3-5-2, abbia in campo dall’inizio parecchi dei nuovi acquisti: in questo senso Cragno sarebbe il portiere, con una linea difensiva comandata dal veterano Ranocchia che può essere coadiuvato da Bettella e Antov.

Sugli esterni, Samuele Birindelli e Anastasio possono essere le due scelte iniziali dell’allenatore, ma scelte più offensive possono riguardare Pedro Pereira, D’Alessandro o Salvatore Molina; allo stesso modo Ciurria può essere utilizzato da seconda punta come da mezzala, in questa seconda ipotesi giocherebbe al fianco di Sensi con Pessina sull’altro versante. Davanti potrebbe essere cavalcata la coppia della promozione, dunque Dany Mota-Gytkjaer; qui però Stroppa ha tante soluzioni, dai rientri di Davide Diaw e Mirko Maric a Leonardo Mancuso e Samuele Vignato.

