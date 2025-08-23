Serie B, Diretta Monza Mantova, streaming video tv: va in scena un derby della Lombardia in questa prima giornata di campionato (23 agosto 2025)

DIRETTA MONZA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Un affascinante derby lombardo caratterizzerà la serata di Serie B e allora parliamo della storia recente della diretta Monza Mantova, partita che in realtà manca ormai da un decennio, dal momento che gli ultimi precedenti ufficiali risalgono al campionato 2014-2015, in Serie C. Per arrivare in doppia cifra bisogna risalire fino al 2002-2003, in questi ultimi 23 anni quindi contiamo dieci partite con un bilancio in perfetto equilibrio grazie a quattro vittorie per parte più due pareggi.

Il fattore campo è in realtà uno svantaggio, infatti è curioso osservare come le ultime tre vittorie del Monza siano arrivate a Mantova ed esattamente lo stesso si può affermare anche a parti invertite. Di conseguenza nella diretta Monza Mantova i brianzoli dovranno sfatare un vero e proprio tabù casalingo: l’ultima vittoria del Monza allo stadio Brianteo nel derby lombardo contro il Mantova risale addirittura a domenica 6 ottobre 2002. Stasera cambierà qualcosa in queste curiose statistiche? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA MONZA MANTOVA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a seguire e vedere la diretta Monza Mantova e l’intero campionato di Serie B? Potrete farlo sia su DAZN sia su Amazon Prime Video con LaB Channel. Potrete farlo anche in diretta streaming attraverso le rispettive applicazioni.

PRIMA DI CAMPIONATO

La diretta Monza Mantova aprirà la Serie B delle due squadre dopo un esordio stagionale negativo in Coppa Italia. La partita andrà in scena sabato 23 agosto 2025 alle ore 21:00 con i neo-retrocessi che ospiteranno i biancorossi.

Il Monza è uscito sconfitto per 1-0 contro il Frosinone in Coppa Italia, rimanendo beffato da una rete al 92esimo da parte di Kvernadze. Nel precampionato, i brianzoli hanno sfidato anche due squadre di Serie A ovvero Atalanta (1-2) e Inter (2-2, sconfitta poi ai rigori).

È partita male anche la stagione del Mantova che ha subito una pesante sconfitta con il Venezia ai 32esimi di Coppa Italia: decisive le doppiette di Doumbia nel primo tempo e di Yeboah nella ripersa per la squadra dei lagunari.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA MANTOVA

Il Monza opterà per il 3-4-2-1 per questa prima giornata di campionato. Thiam in porta, difeso da Brorsson, Izzo e Lucchesi. Ciurria e Birindelli larghi centrocampo con Pessina e Colombo in regia. Colpani e Caprari supporteranno Mota.

Il Mantova predilige l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Festa, protetto dal quartetto Radaelli, Cella, Mantovani e Bari. In mediana Majer e Trimboli con la folta trequarti composta da Galuppini, Falletti e Ruocco alle spalle di Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA MANTOVA

In questo match parte favorito il Monza a 1.82, ben più basso del 2 per il Mantova a 4.05 con il pareggio a 3.65. Gol a 1.84, molto simile all’esito opposto No Gol a 1.86.