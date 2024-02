DIRETTA/ Monza Milan video streaming tv: sfida tabù per i brianzoli (Serie A, 18 febbraio 2024)

DIRETTA MONZA MILAN, TESTA A TESTA

La diretta di Monza Milan è la gara tra due formazioni lombarde che si sfideranno in questo derby territoriale. Le sfide giocate tra queste due formazioni risultano essere 7 partendo dal 2014. Milan che ha ottenuto 7 successi su 7 contro il Monza. In due occasioni la partita è terminata con il risultato di 4-1. Nel primo caso si trattava di un’amichevole, nel secondo di una sfida di campionato. Gara ricordata, soprattutto dai tifosi brianzoli, alla luce di una pregevole punizione calciata importa da Filippo Ranocchia, attuale calciatore del Palermo.

L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata con il risultato di 3-0. Ad andare in rete per il Milan Reijnders, Simic e Okafor. Queste due squadre quest’oggi avranno l’onore di chiudere la venticinquesima giornata del campionato di Serie A partendo dalle 20:45. (Marco Genduso)

MONZA MILAN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Monza Milan sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

I ROSSONERI VOGLIONO DARE CONTINUITA’

La diretta Monza Milan, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie A. I brianzoli stanno vivendo un bel periodo di forma con la vittoria contro il Sassuolo targata Colpani seguita da due pareggi, entrambi 0-0 contro Udinese e Verona. Dimostrazione importante anche di una difesa attenta.

Il Milan ha calato il tris in Europa League nella sfida contro il Rennes, mettendo quasi al sicuro la qualificazione. In Serie A sono arrivate quattro vittorie nelle ultime cinque vale a dire i successi con Roma, Udinese, Frosinone e Napoli. L’unica di queste partite che non ha visto i tre punti al Diavolo è stato il 2-2 col Bologna.

MONZA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Milan vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Di Gregorio, terzetto arretrato con D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo Birindelli, Bondo, Pessina e Zerbin. Il duo Colpani-Mota Carvalho supporterà l’unica punta Djuric.

Il Milan replica con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Maignan, difesa a quattro con Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. In mediana ci saranno Bennacer e Reijnders con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a comporre la batteria dei trequartisti. Giroud sarà il centravanti titolare.

MONZA MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Milan favorita la squadra ospite a 1.80. Secondo bet365, l’1 è offerto a 4.75 mentre la X a 3.50.

L’Over 2.5 viene dato dai bookmakers a 1.95 contro l’1.90 dell’Under. Concludiamo con il Gol a 1.80 e il No Gol a 1.95.











