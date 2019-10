Diretta Monza Milano/ Streaming video Rai: si parte col derby! (Volley A1)

Monza Milano, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Roberto Boris, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 19 ottobre tra le mura del Pala Yamamay di Busto Arsizio: fischio d’inizio fissato per le ore 19.00. Comincia con la diretta tra Monza e Milano, bollente derby lombardo, la prima giornata del Campionato di Serie A1 di Superlega di volley maschile: si parte dunque subito con il botto, non appena una settimana dopo l’ultimo impegno con la nazionale per la Coppa del mondo in Giappone. La sfida di questa sera ci appare subito una bella occasione per rivedere i nostri beniamini della Superlega, ma pure bisogna ricordare che, data proprio la vicinanza con la coppa iridata, non tutti i club (come pure Monza e Milano) sono ancora a ranghi completi: anche senza alcuni big sarà comunque un derby davvero emozionante, tenuto conto della storia, del palmares e pure dei due spogliatoi chiamati in causa.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il grande anticipo di questa sera tra Monza e Milano sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it.

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Monza e Milano, grandissimo derby lombardo e match con cui diamo inizio a una nuova entusiasmante stagione della Serie A1, è bene vedere come stanno entrambi gli spogliatoi. Per entrambi i club lombardi è stata infatti un’estate davvero impegnativa. Monza, dopo la finale persa in Challenge cup, ha preparato con ancor maggiore intensità questa stagione, affidandosi sempre a Fabio Soli come primo allenatore. Pure non sono mancate le novità in squadra, con l’addio al volley giocato di Simone Buti e l’arrivo del polacco campione del mondo Kurek Bartosz, che torna in Italia dopo l’esperienza in Lube del 2013 al 2015. Pure Milano non è stata a guardare: il club del presidente Fusaro, unitamente con il comune di Milano ha inaugurato il nuovo Allianz Cloud (ex Pala Lido) come nuovo palazzetto del club. Ma non solo: partito (non senza qualche malumore da parte dei fan di Milano) in direzione Modena Andrea Giani, la società milanese ha presto ingaggiato Roberto Piazza e pure si è buttata sul mercato, confermando grandi nomi come Piano e Abdel Aziz e facendo sbarcare nel capoluogo Nemanja Petric, schiacciature serbo, ex di Perugia e Modena. Insomma i due club si presentano ai nastri di partenza di questa stagione di Serie A1, in ottime condizioni e con alte ambizioni e certo vorranno iniziare il campionato col piede giusto, a partire da questo derby.



