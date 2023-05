DIRETTA/ Monza Napoli video streaming tv: solo due precedenti in terra lombarda

DIRETTA MONZA NAPOLI: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Monza Napoli, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra brianzoli e partenopei sul terreno di gioco dei biancorossi. In realtà gli incroci tra le due formazioni in terra lombarda sono solamente due: il primo datato 10 gennaio 1999, vittoria ospite di misura nel match valevole per il campionato cadetto: il secondo, ancora in Serie B, relativo alla sfida del 5 settembre 1999 terminata senza gol.

Sul terreno di gioco del Napoli, invece, esistono tre confronti: il 30 maggio 1999 vittoria dei biancorossi ospiti per 2-1 mentre il 30 gennaio 2000 pareggio ricco di gol (2-2). La sfida di questa stagione sportiva, infine, disputata al “Maradona” di Napoli ha sancito il nettissimo successo della squadra di mister Spalletti: un rotondo 4-0 scandito dalla doppietta di Kvaratskhelia e dai gol firmati da Osimhen e Kim. (Giulio Halasz)

MONZA NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Napoli non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 35^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MONZA NAPOLI: CONTINUA LA FESTA SCUDETTO…

Monza Napoli, in diretta domenica 14 maggio 2023 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Palladino può sognare l’Europa e la Conference League, dopo il pari in casa del Torino il Monza è nel gruppone di 5 squadre all’ottavo posto, che potrebbe rivelarsi utile in caso di esclusione della Juventus, alla fine del processo-plusvalenze, dalle posizioni che valgono le Coppe Europee.

Il Napoli battendo la Fiorentina nell’ultima sfida ha mostrato concentrazione anche dopo la grande festa per lo storico terzo Scudetto, che proseguirà comunque a lungo. Spalletti ha preannunciato spazio per chi ha giocato meno ma un turn over comunque ragionato per onorare al meglio il campionato che i partenopei hanno vinto con un anticipo record. All’andata poker del Napoli ai danni del Monza, 0-0 nell’ultimo precedente di campionato in Brianza, in Serie B, datato 5 settembre 1999.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Monza Napoli, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Marlon, Izzo, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Dani Mota. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

