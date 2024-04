DIRETTA/ Monza Napoli (risultato 1-0) video streaming tv: infortunio per Dani Mota! (Serie A, 7 aprile 2024)

DIRETTA MONZA NAPOLI (RISULTATO 1-0): SCOCCA LA MEZZ’ORA

Giunti alla mezz’ora del primo tempo, il punteggio tra Monza e Napoli è sempre di 1 a 0 in favore dei padroni di casa. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Calzona tentano di reagire fallendo una buona occasione intorno al 25′ quando la conclusione di Ngonge, ispirato da Anguissa, viene deviata in corner. I brianzoli si vedono invece costretti a sostituire prematuramente Dani Mota con Maldini già verso il 26′ a causa di un infortunio rimediato dal portoghese. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

MONZA NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Monza Napoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Monza e Napoli è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle prime fasi dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Palladoni iniziano benissimo la partita riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 9′ grazie alla rete messa a segno da Djuric, autore di un colpo di testa vincente a capitalizzare l’assist offertogli dal suo collega Alessio Zerbin con un cross dalla destra. Ecco anche le panchine ufficiali: MONZA – A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, L. Colombo, Kyriakopoulos, Ciurria, A. Carboni, V. Carboni, Berretta, Maldini, Bondo, Pereira. Allenatore: Palladino. NAPOLI – A disposizione: Gollini, Östigard, N. Contini, Natan, Mazzocchi, Mario Rui, Cajuste, Simeone, Raspadori, Dendoncker, Traoré, Politano. Allenatore: Calzona. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che vede affrontarsi Monza Napoli sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo la classifica delle due formazioni che li vede rispettivamente all’undicesimo e ottavo posto. Le due formazioni sono separate da appena tre punti in classifica con il Monza che ha realizzato 32 reti ne ha prese 5 in più, quindi 37. Dall’altra parte i partenopei si ritrovano con 45 punti all’ottavo posto con 44 gol realizzati e 36 subiti. Il miglior marcatore della formazione brianzola risulta essere il centrocampista scuola Atalanta Andrea Colpani, autore di ben 7 reti. Dall’altra parte invece spiccano i due Osimhen e Kvaratskhelia che hanno realizzato rispettivamente 11 e 10 reti in questo campionato.

Napoli alla ricerca di una vittoria che possa significare ribaltamento in classifica dopo lo scossone ottenuto con una pesante sconfitta davanti al pubblico di casa affrontando l’Atalanta di Gasperini nello scorso turno. Ecco ora le formazioni ufficiali: la diretta di Monza Napoli finalmente prende il via! MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Zerbin, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona (Marco Genduso)

MONZA NAPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Monza Napoli sta per avere inizio e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le sfide giocate tra il 1999 ed oggi. Legare risultano essere ben 7 con l’ago della bilancia che tende esattamente in equilibrio con due vittorie a testa e tre risultati di pareggio. La prima sfida che vi realizzeremo è quella giocata il 10 gennaio 1999 con vittoria in trasferta da parte del Napoli, alla quale fa seguito la risposta dei brianzoli nella gara di ritorno vincendo lontano dalla Lombardia.

Sempre nello stesso anno le due squadre si sono affrontate la stagione successiva con due pareggi. Il primo con un risultato a reti bianche; il secondo con un pirotecnico 2-2. La sfida con più gol è sicuramente quella del 21 agosto 2022 terminata con la vittoria della squadra allenata da Luciano Spalletti con il risultato di 4-0. Le due successive sfide hanno portato quattro punti al Monza con una vittoria grazie alle reti di Mota e Petagna ed un pareggio a reti bianche. (Marco Genduso)

MONZA NAPOLI: PARTENOPEI PER RILANCIARSI!

Monza Napoli, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il Monza continua a puntare alla salvezza, mantenendo lo stesso obiettivo della stagione precedente. Attualmente, la squadra guidata da Raffaele Palladino si trova all’undicesimo posto in classifica con 42 punti, già al sicuro dalla retrocessione e distante otto punti dalla sesta posizione, che significherebbe qualificazione europea. Nell’ultima giornata di campionato, il Monza ha subito una sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Torino.

Il Napoli sta vivendo una stagione estremamente complicata, nonostante sia stato campione in carica. Nonostante l’avvicendamento in panchina con l’arrivo di Mazzarri al posto di Garcia, il rendimento della squadra è rimasto deludente, tanto che è stato necessario un nuovo cambiamento con l’arrivo di Calzona. Attualmente, gli azzurri occupano l’ottavo posto in classifica con 45 punti, distanti sette punti dal quinto posto. Nell’ultimo turno di campionato, il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 in casa contro l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Monza Napoli, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Bondo; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric. Risponderà il Napoli allenato da Francesco Calzona con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

MONZA NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Napoli ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











