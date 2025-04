DIRETTA MONZA NAPOLI (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio vivace a Monza in questa diretta, dove il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Il Napoli prova a prendere in mano il gioco con il consueto fraseggio stretto, ma i padroni di casa si difendono con ordine.

Al 10′, Samuele Birindelli cerca la gloria personale con un destro potente dal limite, ma la mira non è precisa e il pallone sfila sul fondo. Subito dopo, è Matteo Politano a cercare i suoi compagni con un corner tagliato, ma Stefano Turati è attento e blocca senza difficoltà. Ritmi alti e tanta intensità nei primi minuti, con entrambe le squadre che si studiano ma non rinunciano a cercare la porta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA NAPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo agli estremi opposti, presentare la diretta Monza Napoli con le statistiche di brianzoli e partenopei è purtroppo doloroso per i brianzoli. La stagione del Monza è un autentico disastro che si potrebbe riassumere nelle sole due vittorie ottenute dalla squadra brianzola nell’intero campionato di Serie A, una in trasferta e l’altra in casa. Volendo approfondire, potremmo dire che fino a novembre il cammino era stato almeno dignitoso, da dicembre invece il tracollo è totale con una vittoria, due pareggi e quindici sconfitte nelle ultime diciotto giornate disputate.

Sembra quindi impossibile che la diretta Monza Napoli possa costituire un problema per Antonio Conte: i partenopei non corrono più forte come avevano fatto sino a gennaio, però con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque il ritmo è tornato ottimo e adesso il calendario è favorevole. Il sogno scudetto quindi è più che legittimo, ma naturalmente impone che non ci siano scivoloni al Brianteo! MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Monza Napoli streaming video, come vedere la partita

La diretta Monza Napoli avrà inizio alle 18.00 e sarà resa disponibile per tutti gli appassionati di calcio tramite Dazn che trasmette il campionato di Serie A sui suoi piani Standard e Plus, il modo più semplice per vedere la partita sarà quindi lo streaming sull’applicazione o il sito ma per i clienti Sky Sport anche i canali Dazn e Dazn1.

Brianzoli vicini alla retrocessione

All’U-power Stadium andrà in scena la diretta Monza Napoli che sarà importante per gli ospiti per mettere pressione all’Inter capolista per la lotta scudetto, i lombardi sono ormai certi della loro retrocessione in Serie B nella prossima stagione, soprattutto dopo la sconfitta 1-0 in casa del Venezia, e aspettano solo la matematica che già nella sfida con gli azzurri potrà arrivare.

Per i partenopei invece dovrebbero essere 3 punti facili fondamentali per la lotta scudetto anche se la squadra del tecnico pugliese ha dimostrato di poter essere messa in difficoltà anche dalle squadre meno ricche di talento.

Formazioni Monza Napoli, probabili scelte dei tecnici

Le formazioni della diretta Monza Napoli saranno sulla falsariga di quelle viste nell’ultima giornata di campionato, per Alessandro Nesta le scelte cadranno su un 3-5-2 con Turati in porta, Carboni, Caldirola e Pedro Pereira i difensori centrali, Ciurria e Birindelli gli esterni, Akpa Akpro, Bianco e Urbanski in mezzo al campo e Dany Mota in coppia con Caprari. Antonio Conte invece confermerà il 4-3-3 che ha vinto 3-0 con l’Empoli con Meret, Olivera, Rafa Marin, Rrahmani e Mazzocchi come difensori, Gilmour, Lobotka e McTominay i centrocampisti, Politano, Lukaku e David Neres gli attaccanti.

Monza Napoli, quote e possibile risultato finale

Il risultato della diretta Monza Napoli sembra già scritto, oltre che la differenza netta tra le due rose, resa evidente anche dalle due posizioni di classifica all’opposto, anche le motivazioni dei lombardi sono quasi nulle soprattutto in confronti con quelle della squadra campana che vuole lottare per il quarto scudetto. Nessuno si aspetta delle sorprese nel risultato finale e infatti bet365 assegna alla vittoria del Monza una quota di 13.00, la vittoria del Napoli è invece data per scontata e quindi pagata 1.27, valore alto anche per il pareggio quotato a 5.25.