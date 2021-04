Diretta Monza Novara/ Streaming video Rai: Igor tenta il colpaccio (Play off A1)

DIRETTA MONZA NOVARA: OGGI GARA 2 DELLE SEMIFINALI

Monza Novara, in diretta dall’Arena di Monza, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 10 aprile 2021: fischio d’inizio previsto alle ore 20.30. Siamo a gara 2 delle semifinali dei play off della Serie A1 di pallavolo femminile e con la diretta tra Monza e Novara di questa sera, l’Igor ha la bella opportunità di chiudere immediatamente la serie e staccare pure il pass che vale la finale scudetto: la formazione di Lavarini gode del favore del pronostico come del successo occorso solo pochi giorni fa in gara 1, per cui pare davvero pronta al colpaccio.

MICHELE PASINATO È MORTO/ Il ricordo del recordman della pallavolo: "Un fenomeno..."

Pure il 3-2 strappato in casa solo pochi giorni fa non mette troppo al sicuro le azzurre: le brianzole di Mister Gaspari, fresche vincitrici della Cev Cup 2021, hanno dimostrato di essere formazione tenace e combattiva, che non sarà facile abbattere oggi in gara 2 delle semifinali dei play off di Serie A1.

DIRETTA MONZA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Novara sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video di gara 2 per le semifinali play off di Serie A1 senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Trento Civitanova (risultato finale 0-3) streaming Rai: Lube in finale!

DIRETTA MONZA NOVARA: IL CONTESTO

Pur pronti a dare la parola al campo per la diretta tra Monza e Novara, attesa gara 2 delle semifinali dei play off della Serie A1 e prima chance per la Igor di volare in finale (ricordiamo che si gioca al meglio delle tre partite in questa fase), ci pare doveroso dare un miglior contesto al match che ci attende. Ricordato che le brianzole hanno cominciato il loro percorso solo ai quarti contro Chieri, mentre le azzurre nella medesima fase hanno agilmente superato Perugia con un netto 2-0, va detto che in gara 1 delle semifinali play off, tra le due contendenti sono state vere scintille in campo, con la Igor che ha poi vinto col risultato di 3-2. Solo pochi giorni fa, tra le mura di casa, la squadra di Lavarini è riuscita a strappare abbastanza facilmente il primo e terzo set contro le lombarde, che pure hanno impattato lo scontro con gran carattere. Monza invece domina nel secondo e quarto set, dove pure Van Hecke e Begic affossano Novara: nella quinta frazione accade di tutto in campo, con la Igor che parte in ritardo ma poi recupera, rivelandosi ferale nei momenti più caldi della sfida. Chiuso col risultato di 15-10 nell’ultimo set, la Igor ha festeggiato il gran passo avanti fatto in direzione della finale scudetto, ma per la Saugella ancora nulla è perduto: chissà che accadrà oggi in campo!

DIRETTA/ Conegliano Scandicci (risultato finale 3-0) streaming: Imoco sul velluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA