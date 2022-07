Diretta/ Monza Novara streaming video tv: i piemontesi tornano in scena (Amichevole)

DIRETTA MONZA NOVARA: BRIANZOLI FAVORITI!

Monza Novara, in diretta sabato 30 luglio 2022 alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo di Monzello, sarà una sfida amichevole tra la formazione brianzola, neopromossa in Serie A, e quella piemontese che sarà impegnata nel prossimo campionato di Serie C. Novara a sua volta appena tornato tra i professionisti dopo un anno nel purgatorio della Serie D e reduce da una vittoria per 2-1 nell’ultima amichevole con i sardi della Torres. Novara che negli ultimi anni ha vissuto un altalena continua di cambi di categoria, giocando spesso anche in B e vivendo anche un anno in Serie A nella stagione 2011/12.

Serie A che come detto assaporerà per la prima volta nella sua storia il Monza, nelle ultime amichevoli la squadra di Stroppa ha battuto nell’ordine Lugano, Piacenza e Renate segnando in tutte e tre le occasioni 4 gol. Il Monza si sta affermando da protagonista sul mercato con una squadra fin qui profondamente rivoluzionata, che però potrebbe far registrare ulteriori nuovi innesti considerando un mese di calciomercato ancora davanti, col campionato che inizierà a trattative ancora aperte.

DIRETTA MONZA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Novara sarà garantita in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video si potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi sull’app o sul sito ufficiale dell’emittente, sportitalia.com, che seguirà in esclusiva tutte le sfide del precampionato della formazione brianzola, promossa per la prima volta nella sua storia in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Monza Novara, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Monzello. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Caldirola, Marrone, Ranocchia; D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Pessina, Birindelli; Mancuso, Mota Carvalho. Risponderà il Novara allenato da Marco Marchionni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Khailoti, Bonaccorsi, Carillo, Peli, Rocca, Di Munno, Kacinari, Calò, Gonzalez e Buric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.45, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











