Diretta Monza Novara/ Streaming video tv: passaggio di consegne? (volley A1)

DIRETTA MONZA NOVARA: PARTITA SCINTILLANTE!

Monza Novara, che sarà in diretta dall’Arena della città brianzola, si gioca alle ore 18:00 di domenica 11 dicembre: sfida scintillante nella 11^ giornata del campionato di volley Serie A1 2022-2023, siamo nell’ultimo turno dell’andata e si affrontano seconda e quarta della classifica, con il Vero Volley che in questo momento sta facendo meglio (9-1 e 24 punti) rispetto alle piemontesi, che hanno anche Scandicci davanti a loro ma rispetto alle fiorentine hanno vinto di più (8-2 il record) avendo però 23 punti, cioè uno in meno. Il campionato è lungo: può ancora succedere tanto a prescindere da oggi.

Diretta Taranto Milano/ Streaming video Rai: obiettivi diversi! (volley SuperLega)

Certamente però questo match potrà darci qualche indicazione sui rapporti di forza, e se davvero – in termini relativi – ci sia stato una sorta di passaggio di consegne nell’ultima stagione; intanto nel presentare la diretta di Monza Novara dobbiamo ricordare che entrambe le squadre hanno avuto l’esordio in Champions League qualche giorno fa, e lo hanno superato in maniera brillante come del resto era nelle previsioni. Prima di lasciare la parola all’Arena di Monza per il big match, concentriamoci su quelli che potrebbero essere i temi principali di un tardo pomeriggio dal quale ci auguriamo possa venir fuori un bello spettacolo, al netto di chi poi vincerà.

DIRETTA/ Cisterna Verona (risultato finale 2-3): i veneti la spuntano al tie-break!

DIRETTA MONZA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Novara sarà trasmessa soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento per la partita di Serie A1 è su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con la possibilità di seguirla anche in mobilità, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Il servizio di diretta streaming video, come noto, viene garantito per tutti i match anche da Volleyballworld.net; tuttavia per accedere a questo portale dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA MONZA NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Monza Novara: abbiamo parlato di passaggio di consegne e in effetti quello che è successo nell’ultima stagione lascia intendere che le cose possano andare in questo modo. Intanto in Serie A1 Monza e Novara si sono affrontate nella semifinale playoff, e il Vero Volley ha strappato il pass per la finale vincendo al tie break la decisiva gara-3 della serie; in Champions League, dove comunque il discorso è relativo visto che si trattava di gironi diversi, a qualificarsi per i quarti di finale è stata proprio Monza a scapito di Novara (nella speciale classifica delle seconde).

DIRETTA/ Monza Dnipro (risultato finale 3-0) streaming video tv: vince la Vero Volley

Ovviamente la Igor Gorgonzola ha tutto per fare un campionato di vertice e tornare al posto che le compete, mentre Monza è sicuramente una realtà che in questi anni potrà togliersi belle soddisfazioni ma deve fare il reale salto di qualità, anche e soprattutto in campo internazionale dove le grandi rivali (appunto Novara e certamente Conegliano) hanno già vinto la Champions League, che può essere indicato come il grande obiettivo cui aspirare. Al netto di tutto questo, la diretta di Monza Novara rimane uno degli appuntamenti più scintillanti nel panorama della Serie A1 di volley femminile, e dunque aspettiamo di scoprire quello che succederà in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA