DIRETTA MONZA NOVARA/ Video streaming tv: le dichiarazioni delle brianzole

DIRETTA MONZA NOVARA: PARLANO LE BRIANZOLE

In vista della diretta di Monza Novara, proviamo a sondare gli umori in casa Vero Volley, ad esempio leggendo le dichiarazioni della schiacciatrice Katarina Lazovic dopo la vittoria di mercoledì sera a Bergamo: “Sapevamo che avremmo dovuto giocare la nostra migliore pallavolo per vincere questo match. Bergamo è un’ottima squadra e l’ha dimostrato. Nei momenti che contavano però siamo state lucide e abbiamo portato a casa i tre punti. Possiamo e dobbiamo sicuramente crescere, ci stiamo conoscendo meglio giorno dopo giorno e gara dopo gara potremo migliorare ulteriormente.

Il gruppo è forte e solido: ci vorrà pazienza per esprimerci al massimo ma siamo sulla giusta strada”. Novara e fra sei giorni Conegliano diranno però molto sulla forza di Monza, come ha dichiarato invece il libero Beatrice Parrocchiale: “Ora ci aspettano partite molto difficili, dobbiamo imparare ad approcciare la gara con la giusta cattiveria, altrimenti le nostre chance di vincere si riducono”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA NOVARA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Monza Novara sarà garantita questa sera per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, che in questo campionato trasmette una partita di Serie A1 per giornata. Di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

MONZA NOVARA: GRANDE SFIDA!

Monza Novara, diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Fabio Bassan alle ore 20.30 di questa sera, domenica 24 ottobre 2021, si gioca presso l’Arena di Monza del capoluogo brianzolo come grande posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. La stagione della pallavolo, dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, è cominciata a grande ritmo e la diretta di Monza Novara completa il turno del weekend, arrivato subito dopo l’infrasettimanale che aveva visto il Vero Volley in campo mercoledì nel derby contro Bergamo e l’Igor Gorgonzola Novara addirittura giovedì nel super posticipo con Conegliano.

Non c’è dunque respiro, anzi il posticipo di stasera sarà molto importante perché tra le più accreditate rivali di Conegliano in questa stagione ci sono sia Novara (che lo è ormai da anni) sia Monza, che attende con grande curiosità la partita di questa sera per capire se possa davvero sognare in grande in questa stagione appena nata ma già ricchissima di spunti. Cosa ci dirà dunque Monza Novara?

DIRETTA MONZA NOVARA: IL CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta Monza Novara ci offrirà una partita molto significativa tra due squadre di ottimo livello. Per l’Igor Gorgonzola Novara il primo obiettivo sarà naturalmente quello di ritrovare subito energia e motivazioni dopo l’ennesimo incrocio con le eterne rivali di Conegliano, che è stato appena tre giorni fa. Il Vero Volley però forse attende ancora di più il match di oggi, che potrebbe dire molto sulle speranze di Monza in questa stagione.

Mercoledì sera a Bergamo la squadra allenata da Marco Gaspari ha ottenuto una netta e meritata vittoria per 0-3 con i parziali di 21-25, 23-25 e 15-25, ma d’altronde i tempi della Foppapedretti più gloriosa sono ormai lontani e si sapeva che oggi Monza è più forte delle orobiche. Oggi sarà tutta un’altra storia per un Vero Volley comunque ambizioso, che può contare su Alessia Orro, Anna Danesi e Beatrice Parrocchiale, il libero che qualche giorno fa ha detto apertamente alla Gazzetta dello Sport: “Vogliamo puntare al titolo”. Quali risposte darà Monza Novara in tal senso?



