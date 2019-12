Diretta Monza Padova/ Streaming video Rai: big match per la Top 8 di Coppa!

Monza Padova, diretta dagli arbitri Rapisarda e Gnani, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 21 dicembre 2109, tra le mura del Pala Yamamay: fischio d’inizio previsto per le ore 18,00. Eccoci già all’ultima giornata del turno di andata del primo campionato italiano di volley maschile e in questo 13^ turno ecco che ben spicca la diretta Monza Padova di questa sera, match che si annuncia decisivo in ottica Coppa Italia 2019-2020. Le due squadre infatti stanno lottando strenuamente per ottenere sufficienti punti per strappare un pass per il prossimo tabellone della competizione nazionale (a cui hanno accesso solo i primi 8 club classificati al termine del turno di andata del Campionato di Superlega): decisivi però saranno i tre che saranno messi in palio questa sera a Busto Arsizio.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il grande anticipo di questa sera tra Monza e Padova sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA MONZA PADOVA: RISULTATI E CONTESTO

Come riferito prima, la posta in palio oggi per la diretta tra Monza e Padova è ben grande, specie per due club che in questa prima parte di stagione di certo non hanno raggiunto gli obbiettivi che ci si era prefissati. Ecco quindi che i lombardi di Fabio Soli approdano a questo ultimo turno ben desiderosi di fare quel passo in più che gli permetterebbe di prendere parte al tabellone della Coppa Italia almeno come ultima classifica. Classifica alla mano vediamo che Monza è solo alla nona casella ma con 13 punti e dunque appena a una distanza dalla Kioene. Anche in casa patavina c’è dispiacere per una prima parte di stagione che certo avrebbe potuto concedere qualche gioia in più ai tifosi bianconeri. La squadra di coach Baldovin dopo tutto ha messo da parte ben sei sconfitte finora e solo 14 punti, appena sufficienti per una traballante settima piazza. Entrambe le società però si chiedono di più per questa seconda parte del campionato che è oramai prossima: serve un riscatto, ma serve attuarlo già questa sera nella 13^ giornata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA