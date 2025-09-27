Diretta Monza Padova streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 27 settembre 2025

DIRETTA MONZA PADOVA: CHANCE PER I PADRONI DI CASA

Solo pochi mesi fa ci sarebbero state ben due categorie di differenza, la diretta Monza Padova alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, sabato 27 settembre 2025, si giocherà allo Stadio Brianteo della città lombarda per la quinta giornata di Serie B. Le ambizioni sono differenti fra chi è retrocesso dalla Serie A e chi è salito dalla C, qual è il primo bilancio che possiamo fare?

Il Monza di mister Paolo Bianco finora ha vinto entrambe le partite disputate in casa, mentre in trasferta ha raccolto un solo punto. Ci sarà da lavorare su questo aspetto, ma adesso il calendario offre un doppio turno casalingo e così, dopo la vittoria contro la Sampdoria, il Monza punta a calare il tris consecutivo in casa per collocarsi nelle zone nobili della classifica.

Il Padova di Matteo Andreoletti aveva iniziato con un solo punto nelle prime tre giornate, ma settimana scorsa per i veneti è arrivata una preziosa vittoria contro l’Entella e quindi adesso il morale è più alto nella strada almeno verso la salvezza, che sarà per il Padova l’obiettivo fondamentale in questo campionato.

Il test di oggi sarà sicuramente impegnativo sul campo di una squadra più quotata, la diretta Monza Padova avrà quindi i padroni di casa come favoriti d’obbligo sulla carta, ma naturalmente questo ragionamento dovrà essere confermato (oppure smentito dagli ospiti) con la realtà dei fatti…

MONZA PADOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Monza Padova in tv non presenta sorprese. Come tutte le partite di Serie B, sarà una diretta streaming video su Dazn oppure grazie a LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PADOVA

Ciurria è squalificato per mister Paolo Bianco nelle probabili formazioni della diretta Monza Padova, il modulo dovrebbe comunque essere il 3-4-2-1 per i brianzoli. Il portiere Thiam sarà protetto da Ravanelli, Lucchesi e Izzo; sulla destra potrebbe agire Birindelli per completare il centrocampo con Pessina, Obiang e Azzi; sulla trequarti scegliamo Colpani e Maric alle spalle di Alvarez, centravanti del Monza.

Il Padova di mister Matteo Andreoletti dovrebbe invece scegliere il modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari per gli ospiti veneti: Sgarbi, Perrotta e Faedo nella difesa a tre davanti al portiere Fortin; da destra a sinistra il folto centrocampo patavino a cinque potrebbe invece prevedere Capelli, Harder, Varas, Crisetig e Barreca; infine ecco Lasagna e Bortolussi nella coppia d’attacco titolare del Padova.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Monza Padova secondo le quote Snai sembra essere molto chiaro. I padroni di casa sono infatti favoriti, grazie al segno 1 proposto a 1,73 contro il 4,50 indicato in caso di segno 2. Come è facile intuire, ha un valore intermedio il pareggio, collocato a 3,60 volte la giocata.