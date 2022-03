Diretta/ Monza Parma streaming video tv: brianzoli per il riscatto (Serie B)

DIRETTA MONZA PARMA: LE DUE DELUSIONI DEL CAMPIONATO…

Monza Parma, in diretta mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 18.30 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Brianzoli per il riscatto dopo la sconfitta subita in un altro scontro diretto, quello contro il Lecce in casa: secondo ko consecutivo tra le mura amiche, sempre con una diretta concorrente per il salto in Serie A dopo quello subito contro il Pisa, risultati troppo altalenanti che stanno limitando il cammino degli uomini di Stroppa.

Il Parma ha registrato il rinnovo di contratto di Gigi Buffon e ha calato il poker in casa nell’ultimo impegno interno contro la Spal. I Ducali sono ancora lontani 9 lunghezze dalla zona play off ma proveranno a credere in una rincorsa che deve passare anche da vittorie importanti come potrebbe essere questa in Brianza. Nel match d’andata allo stadio Ennio Tardini di Parma non sono arrivati i gol, con le due squadre che si sono dovute accontentare di un pari a reti bianche.

DIRETTA MONZA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Monza Parma sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Monza Parma, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Sampirisi, Marrone, Carlos Augusto; Pereira, Colpani, Mazzitelli, Machin, Valoti; Dany Mota, Mancuso. Risponderà il Parma allenato da Giuseppe Iachini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Bernabe, Juric, Rispoli, Vasquez; Man; Tutino, Simy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.

