DIRETTA MONZA PARMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Vediamo insieme i numeri della diretta di Monza Parma, per capire insieme chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico scientifico. Ma sarà importanyte anche per capire anche i trend delle due formazioni sul rettangolo da gioco, non perdiamo altro tempo dunque e partiamo con l’analisi. Il Monza viene da due reti segnate nell’ultima giornata, il doppio rispetto alla media stagionale che invece è di 0,9. Questo però non ha aiutato nel portare a casa i tre punti visto che la media è stata uguale a quella stagionale. Questo dopo i tre gol subiti dall’Inter. Il Parma invece dopo il cambio di allenatore è passata da una media di 8,6 km percorsi di partita in partita ai 7 di adesso, ma sono aumentati i passaggi realizzati passando da 350 a 400.

La media punti però rimane invariata e questo potrebbe però favorirli contro un Monza alla canna del gas. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Monza Parma, dove inizierà finalmente il commento live di questa sfida, non perdetevela! MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Mota, Keita. All. Nesta. PARMA (4-2-3-1) – Suzuki; Delprato, Valenti, Leoni, Valeri; Keita, Bernabé, Estevez; Almqvist, Pellegrino, Man. All. Chivu. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Monza Parma, come vedere la partita

Ci sarà grande interesse per la diretta Monza Parma che rappresenta una finalissima, una sentenza finale per la corsa alla salvezza. In molti si recheranno allo stadio ma già sappiamo che in tantissimi tifosi delle due formazioni accederanno alò loro abbonamento di DAZN sui canali Dazn o Dazn1 per seguire lo scontro in tv oppure da dispositivi in diretta streaming video.

Punti pesanti per la stagione

La diretta Monza Parma avrà luogo all’U-Power Stadium per la ventinovesima giornata di Serie A, a sfidarsi sono due squadre che hanno vissuto grandi difficoltà lungo tutta la stagione e che sono in lotta per riuscire a raggiungere la salvezza a fine stagione, i padroni di casa sono al 20° e ultimo posto in classifica con 14 punti e nonostante i due cambi di allenatore non sono mai riusciti a dimostrare di poter essere competitivi in questo campionato, gli ospiti invece dopo un buon inizio di competizione hanno inanellato una serie di risultati negativi che li hanno portato a ridosso della zona retrocessione, al 17° posto con 24 punti.

Il Monza si presenta alla partita dopo la sconfitta 2-3 in casa dell’Inter dopo essere stati in doppio vantaggio, il Parma invece arriva alla sfida dopo il pareggio in extremis 2-2 con il Torino.

Formazioni Monza Parma, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Monza Parma delle 15.00 i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo da Alessandro Nesta con un 3-5-2 con Turati in porta, Pedro Pereira, D’Amrosio e Palacios in tre difensori centrali, Birindelli e Kyriakopoulos gli esterni con Castrovilli, Bianco e Zeroli a completare il centrocampo, coppia d’attacco formata da Dany Mota e Keita Baldé.

Gli ospiti di Christian Chivu invece potrebbero rispondere con un 4-3-3 che prevede Suzuki tra i pali, Valeri e Del Prato gli esterni bassi con Vogliacco e Valenti difensori centrali a completare il reparto, Sohm, Estévez e Keita in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Cencellieri e Man sulle fasce e Bonny in posizione centrale.

Scommessa Monza Parma, quote e possibile risultato finale

La diretta Monza Parma è una gara difficile da pronosticare nonostante sulla carta una delle due squadre sia leggermente più favorita per la vittoria finale, la squadra ospite infatti ha un posizionamento migliore in classifica e la sua rosa presenta giocatori migliori rispetto ai padroni di casa, che però potrebbero aver trovato nuova linfa dopo l’ottima prestazione dell’ultima partita, che non è bastata per portare a casa dei punti, ma che potrebbere spingere i giocatori a portarsi a casa un pareggio se non di più.

Dando un occhio ai pronostici e alle quote delle scommesse, come Sisal, il risultato più probabile è la vittoria del Parma che infatti ha una quota di 2.55, il pareggio è quotato 2.95, stessa quota che ha la vittoria del Monza.