DIRETTA MONZA PERUGIA/ Video streaming Rai 2: le dichiarazioni a confronto (finale gara-2, 21 aprile 2024)

DIRETTA MONZA PERUGIA: DICHIARAZIONI A CONFRONTO

Per avvicinarci sempre più alla diretta di Monza Perugia, qualche spunto verso gara-2 potrebbe anche arrivare dalle dichiarazioni in sede di commento dopo la prima partita della finale scudetto. Per i vincitori della Sir Susa Vim Perugia era stato Roberto Russo a commentare per il sito Internet della società: “Stasera (giovedì, ndR) era importante vincere, è una finale e non può essere facile. Siamo stati un po’ altalenanti e con qualche sbavatura, ma bravi a rimanere in partita contro un ottimo avversario.

Dobbiamo cercare di risolvere le cose che non sono andate, c’è da lavorare e cercheremo di migliorare in vista di gara 2”. Possono quindi migliorare pure i vincitori, ma d’altro canto non sono mancate buone indicazioni per gli sconfitti, ne aveva parlato Arthur Szwarc per il sito ufficiale della MINT Vero Volley Monza: “Penso che la sfida con Trento ci abbia insegnato molto: questa è solo la prima partita della Serie contro Perugia, domenica (oggi, ndR) avremo un’altra occasione. Abbiamo avuto una buona occasione nel primo set, giocando assieme da squadra. Poi abbiamo un po’ più fatica nel secondo e non siamo riusciti a riprendere il match”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE GARA-2 DELLA FINALE: LA DIRETTA DI MONZA PERUGIA IN STREAMING VIDEO E TV

Il consiglio per chi può è naturalmente di vivere dal vivo le emozioni di gara-2, ma per tutti gli altri tifosi e appassionati l’appuntamento è quello noto, cioè con la diretta tv di Monza Perugia in chiaro per tutti su Rai Sport HD, il canale che è la casa della pallavolo italiana. Ulteriore alternativa è la diretta streaming video di Monza Perugia e per questa modalità le possibilità saranno due, cioè naturalmente tramite sito o app di RaiPlay, ma anche tramite il servizio di VBTV, anche se in questo caso su abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI MONZA PERUGIA

MONZA PERUGIA: VERO VOLLEY PER IMPATTARE!

Secondo atto della finale scudetto del volley maschile, la diretta di Monza Perugia ci terrà compagnia alle ore 15.15 di oggi pomeriggio, domenica 21 aprile 2024. Questa decisiva e forse sorprendente serie di finale è iniziata giovedì sera con la vittoria casalinga della Sir Susa Vim Perugia, un bel successo per 3-1 che consolida lo status degli umbri come grandi favoriti per la conquista dello scudetto. Attenzione però naturalmente alla Mint Vero Volley Monza, che ha già ribaltato più volte pronostici avversi e oggi cercherà di riequilibrare la finale, spinta dal pubblico della OpiquadArena del capoluogo brianzolo.

Gara-1 ci ha comunque detto che non sarà affatto facile per Perugia cucirsi il tricolore sul petto: nel primo set ha sempre inseguito, passando in vantaggio per la prima volta sul 25-24 prima di chiudere 27-25; nel secondo ha dominato con un netto 25-18, forse sfruttando anche il contraccolpo psicologico accusato dal Vero Volley; Monza però ha reagito nel terzo set con grande personalità imponendosi per 23-25 con tre punti consecutivi a chiusura del parziale per portare il match al quarto set, nel quale c’è stata un’altra bella battaglia vinta per 25-23 dalla Sir Safety. Insomma, siamo sicuri che ci sarà da divertirsi anche oggi con la diretta di Monza Perugia…

DIRETTA MONZA PERUGIA: IL PUNTO SULLE DUE FINALISTE VERSO GARA-2

Abbiamo dunque descritto in maniera piuttosto dettagliata quanto successo giovedì in gara-1, la diretta di Monza Perugia naturalmente oggi potrebbe dirci quale direzione prenderà la finale scudetto del volley maschile: una nuova vittoria umbra sarebbe un’ipoteca significativa sul titolo tricolore, anche se la Mint Vero Volley Monza ha già firmato una grande impresa in semifinale, quando perse le prime due partite contro gli ex campioni in carica di Trento e poi rimontò fino al trionfo esterno in gara-5. Imprese del genere però è già complicato farle una volta, figurarsi ripeterle, quindi in Brianza sperano naturalmente di pareggiare i conti oggi per aumentare le speranze di conquistare quello che sarebbe lo storico primo scudetto di Monza.

Dall’altra parte, la Sir Safety Perugia sa di avere una grande occasione per conquistare il secondo scudetto della propria storia dopo quello del 2018. In seguito il tricolore è diventato una sorta di maledizione per i Block Devils, che dal 2021 al 2023 hanno vinto per tre volte la stagione regolare senza mai laurearsi campioni d’Italia. Stavolta invece sono stati secondi, ma l’eliminazione di Trento assegna loro di nuovo il ruolo di favoriti: la stagione è già trionfale grazie ai successi in Supercoppa Italiana, nel Mondiale per Club e in Coppa Italia, curiosamente in finale proprio contro Monza. Fin qui i nostri ragionamenti, ma adesso dobbiamo cedere la parola a un magnifico pomeriggio di volley con la diretta di Monza Perugia!











