Diretta Monza Perugia/ Streaming video Rai: Sir di nuovo in campo! (volley)

DIRETTA MONZA PERUGIA: SI GIOCA LA 11^ GIORNATA!

Monza Perugia, diretta dagli arbitri Rapisarda e Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 22 novembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Entriamo nel vivo della 11^ giornata del campionato della Serie A1 di volley e con la diretta tra Monza e Perugia, ecco che avremo uno dei match più attesi per quella che sulla carta è l’ultima giornata del turno di andata del campionato. Teoricamente dunque questa sera dovremo incoronare la squadra Campionessa d’Inverno, titolo a cui la Sir potrebbe competere, ma sicuramente la classifica che avremo questa sera non sarà affidabile o completa. Come abbiamo già visto nelle ultime settimane, il covid 19 sta pesantemente interferendo con il primo campionato di volley (e non solo) e sta diventando sempre più complicato fissare il calendario, tra rinvii dell’ultimo minuto per nuove positività all’interno dei club e i tanti recuperi, che ancora devono essere rimessi in calendario: sia Monza che Perugia pure approdano allo scontro diretto avendo diversi match da recuperare. In vista dunque di un turno e di un’incontro così delicato, è ben triste notare che le classifiche e le statistiche fin qui segnate siano praticamente falsate: pure siamo sicuri che la partita di questa sera sarà sfida da non perdere, per storico, prestigio e chiaramente per i tanti big che saranno chiamati in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MONZA PERUGIA

La diretta tv di Monza Perugia sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA PERUGIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, dunque è contesto fumoso per la diretta tra Monza e Perugia, sfida che segna l’ultimo turno di andata del campionato della Serie A1, ma che in realtà vede in campo due club con alle spalle ancora diversi match da recuperare. La classifica della Superlega anzi fin qui è piuttosto confusionaria e non potrebbe essere altrimenti dato il grave clima di questo giorni, causato dalla pandemia in corso: esemplare il caso del Perugia, oggi in campo. La Sir di Mister Heynen è infatti la seconda forza del campionato di volley maschile, ma pure ha vissuto finora appena sette incontri, ed è dallo scorso 25 ottobre che non scende in campo, tra giocatori propri e non trovati positivi al coronavirus. Monza dall’altra parte ha appena un incontro da recuperare e per ora staziona alla settima piazza con 10 punti e con un tabellino che conta 4 successi e cinque sconfitte. Pure la formazione lombarda nel mezzo ha vissuto un traumatico cambio di panchina con l’arrivo di Massimo Eccheli (al posto di Fabio Soli) e pure tra i brianzoli si sono contate alcune assenze di peso negli ultimi giorni, che hanno inevitabilmente spostato alcuni equilibri. Non è stata dunque una prima parte di campionato facile per Perugia come per Monza, ma pure siamo sicuri che oggi i due club daranno vita a un match imperdibile: parola al campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA